Які джинси повнять фігуру: поради стиліста, як врятувати образ

Темні джинси. Фото: magnific

Джинси є в шафі кожної з нас, але іноді улюблена річ чомусь робить фігуру об'ємнішою, а ноги — коротшими. Справа не в цифрах на вагах, а в підступних фасонах, які спотворюють пропорції.

Новини.LIVE з посиланням на слова стилістки Яни Марковської розповість, як деякі тренди здатні візуально додати п'ять зайвих кілограмів.

Кльош від коліна

Цей фасон пасує далеко не всім. Якщо ви не маєте модельного зросту та дуже довгих ніг, розкльошені джинси не для вас. Замість витонченого силуету є ризик отримати важкі стегна та візуально зменшити свій зріст.

Особливо небезпечним є комбо, коли джинси щільно облягають ногу вище коліна, потім різко розширюються донизу, та ще й мають низьку посадку.

Джинси-кльош. Фото з Instagram

Джинси-бочки

Модні джинси з округлим О-силуетом, які ще називають "бочками", на знімках в соціальних мережах мають стильний вигляд, але в реальному вони житті підходять одиницям. Їх крій навмисно додає об'єму з боків. Якщо у вас невисокий зріст або є нюанси з формою ніг, такі джинси миттєво це підкреслять і зроблять нижню частину тіла круглішою.

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Схожа історія і з бананами чи слоучами. Вони ідеально сидять хіба що на високих і дуже струнких дівчатах. В усіх інших випадках цей фасон створює ілюзію кривизни там, де її немає, і додає об'єму в зонах, які зазвичай хочеться приховати.

Джинси з округлим О-силуетом. Фото з Instagram

Вузькі прямі моделі

Здавалося б, що може бути простішим за класичні прямі джинси? Проте вузький крій працює як лакмусовий папірець. Вони не створюють нових ліній і не коригують фігуру, а просто показують усе як є — без прикрас.

@gozhe_style Ці джинси таємно додають вам 5 кг і псують фігуру! ❌ Перевірте свій гардероб у 2026 році на наявність цих підступних моделей. Розбираємо тренди, які мають вигляд стильної катастрофи: 🛑 Кльош від коліна — занижена талія безжально краде довжину ніг і робить стегна заважкими. 🛑 Джинси-барели (О-силует) — «малюють» округлі ноги колесом, якщо ваш зріст нижче 175 см. 🛑 Банани або слоучі — створюють ілюзію кривизни ніг і додають об'єму там, де його ніколи не було. 🛑 Вузькі слім-джинси — підкреслюють кожен мінус фігури. 🔥 Рятувальний лайфхак: Носіть будь-які складні джинси виключно з взуттям із гострим носком! Гострі миси створюють потужну оптичну вертикаль, витягують лінію ніг і рятують будь-який силует. 🚀 Який фасон джинсів ви обходите стороною, а який обожнюєте? #жіночийодягукраїна🇺🇦 #модніджинси #порадистиліста #джинсы #джинси ♬ оригінальний аудіозапис - ЯНА МАРКОВСЬКА l СТИЛІСТКА

Тому краще оминати такі моделі десятою дорогою. І знову ж таки — стежте за талією. Тільки середня або висока посадка допоможе тримати пропорції в балансі.

Якщо у вашій шафі вже є подібні джинси, а розлучатися з ними не хочеться, ситуацію можна виправити за допомогою взуття. Обирайте взуття з гострим носком. Причому підбори необов'язкові, це працює навіть із взуттям на низькому ходу. Гострий мис створює потрібну оптичну вертикаль, візуально витягує ноги та буквально рятує загальний вигляд фігури.

Раніше ми писали про те, яка модель джинсів прийде на заміну скінні у 2026 році. Мова про джинси-труби, що будуть актуальними цього сезону.

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