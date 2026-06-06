Какие джинсы полнят фигуру: советы стилиста, как спасти образ

Темные джинсы. Фото: magnific

Джинсы есть в шкафу каждой из нас, но иногда любимая вещь почему-то делает фигуру более объемной, а ноги — короче. Дело не в цифрах на весах, а в коварных фасонах, которые искажают пропорции.

Новини.LIVE со ссылкой на слова стилиста Яны Марковской расскажет, как некоторые тренды способны визуально добавить пять лишних килограммов.

Клеш от колена

Этот фасон подходит далеко не всем. Если вы не обладаете модельным ростом и очень длинными ногами, расклешенные джинсы не для вас. Вместо изящного силуэта есть риск получить тяжелые бедра и визуально уменьшить свой рост.

Особенно опасно комбо, когда джинсы плотно облегают ногу выше колена, затем резко расширяются книзу, да еще и имеют низкую посадку.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Джинсы-бочки

Модные джинсы с округлым О-силуэтом, которые еще называют "бочками", на снимках в социальных сетях выглядят стильно, но в реальной жизни они подходят единицам. Их крой намеренно добавляет объема по бокам. Если у вас невысокий рост или есть нюансы с формой ног, такие джинсы мгновенно это подчеркнут и сделают нижнюю часть тела более круглой.

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Похожая история и с бананами или слоучами. Они идеально сидят разве что на высоких и очень стройных девушках. Во всех остальных случаях этот фасон создает иллюзию кривизны там, где ее нет, и добавляет объема в зонах, которые обычно хочется скрыть.

Джинсы с округлым О-силуэтом. Фото из Instagram

Узкие прямые модели

Казалось бы, что может быть проще классических прямых джинсов? Однако узкий крой работает как лакмусовая бумажка. Они не создают новых линий и не корректируют фигуру, а просто показывают все как есть — без прикрас.

@gozhe_style Эти джинсы тайно добавляют вам 5 кг и портят фигуру! ❌ Проверьте свой гардероб в 2026 году на наличие этих коварных моделей. Разбираем тренды, которые выглядят стильной катастрофой: 🛑 Клеш от колена - заниженная талия безжалостно скрадывает длину ног и делает бедра тяжелыми. 🛑 Джинсы-барелы (О-силуэт) - "рисуют" округлые ноги колесом, если ваш рост ниже 175 см. 🛑 Бананы или слоучи - создают иллюзию кривизны ног и добавляют объема там, где его никогда не было. 🛑 Узкие слим-джинсы - подчеркивают каждый минус фигуры. 🔥 Спасательный лайфхак: Носите любые сложные джинсы исключительно с обувью с острым носком! Острые мысы создают мощную оптическую вертикаль, вытягивают линию ног и спасают любой силуэт. 🚀 Какой фасон джинсов вы обходите стороной, а какой обожаете? #жіночийодягукраїна🇺🇦 #модныеджинсы #советыстилиста #джинсы #джинсы #джинсы ♬ оригинальная аудиозапись - ЯНА МАРКОВСКАЯ l СТИЛИСТКА

Поэтому лучше обходить такие модели десятой дорогой. И опять же — следите за талией. Только средняя или высокая посадка поможет держать пропорции в балансе.

Если в вашем шкафу уже есть подобные джинсы, а расставаться с ними не хочется, ситуацию можно исправить с помощью обуви. Выбирайте обувь с острым носком. Причем каблуки необязательны, это работает даже с обувью на низком ходу. Острый мыс создает нужную оптическую вертикаль, визуально вытягивает ноги и буквально спасает общий вид фигуры.

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