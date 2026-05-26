Головна Гламур Джинси більше не спадатимуть: хитрі трюки, які допоможуть

Джинси більше не спадатимуть: хитрі трюки, які допоможуть

Дата публікації: 26 травня 2026 10:36
Що робити, якщо джинси спадають: простий спосіб підігнати їх по фігурі
Чоловік вимірює джинси. Фото: magnific

Джинси часто мають ідеальний вигляд в магазині, але вдома раптом виявляється одна дрібна, але дуже знайома проблема — у стегнах усе сидить добре, а пояс живе своїм життям і відстає. Ремінь не завжди рятує ситуацію, та й не кожен образ його передбачає. Але є кілька простих прийомів, які можна використати буквально за хвилину, щоб джинси почали сидіти щільніше і акуратніше.

Новини.LIVE з посиланням на Главред розповість детальніше про них.

Як підігнати джинси по фігурі

Один із найшвидших способів підглянули у соцмережах. Суть у тому, щоб трохи "перепідключити" застібку: ґудзик заводять у бічну шльовку для ременя, а вже потім застібають у звичному положенні. Тканина в районі талії одразу підтягується, і джинси сідають щільніше без жодних додаткових речей. З боку це майже непомітно, особливо якщо зверху светр або футболка навипуск.

@bobrownn

How to fix a too big jeans 👖 Save for later 💓 #style #fashionhacks

♬ Just smile - 𝓪𝓲𝓭𝓪𝓷 🪩🦞

Є ще варіант для тих, кому потрібно швидко виправити ситуацію. Звичайні невидимки для волосся іноді працюють краще будь-яких модних трюків. Достатньо зібрати зайву тканину з боків у невеликі складки і акуратно зафіксувати їх з внутрішнього боку пояса. Джинси одразу стають більш приталеними. Цей спосіб часто виручає перед виходом, коли часу на роздуми просто немає.

Читайте також:

А якщо хочеться не таке просте, але теж ефективне рішення, то як варіант, можна трохи "допрацювати" сам пояс. Усередині по задній частині роблять невеликі отвори ближче до центрального шва і протягують туди тонкий шнурок. Потім його стягують до потрібної щільності та зав’язують. У результаті зсередини з’являється прихована утяжка, яка працює майже як вбудована резинка, але зовні нічого не видно.

Такі маленькі хитрощі часто рятують у ситуаціях, коли джинси подобаються, але посадка залишає питання. І головне — нічого складного чи дорогого в них немає, усе вирішується підручними речами і кількома рухами.

Раніше ми писали про те, що таке припинда і чому вона все частіше стає альтернативою спідниці. На літо це ідеальний варіант.

Також ми повідомляли, які тренди у верхньому одязі будуть актуальними цього літнього сезону. На вечір чи у прохолодні дні без цих речей не обійтися.

Джинси фігура дієві лайфхаки
Юлія Радар - Редактор
Юлія Радар
