Підбір джинсів за типом фігури: як зрозуміти, яка посадка вам підійде

Джинси — це та річ, яка є в кожній шафі, але знайти "ту саму" пару буває тим ще випробовуванням. Часто ми купуємо дорогу модель, а вона чомусь сидить дивно. Тут річ зазвичай не в бренді чи ціні, а в правильній висоті посадки. Саме вона вирішує, який вигляд матимуть пропорції вашого тіла.

Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на слова відомої стилістки Марії Бабак, яка веде популярний блог у TikTok.

Вона поділилася дуже простим трюком, як за дві секунди зрозуміти свій тип фігури. Для цього не потрібні сантиметрові стрічки — лише ваші руки. Підійдіть до дзеркала і зробіть наступне:

Покладіть одну долоню горизонтально прямо під груди. Другу долоню прикладіть щільно нижче першої.

Тепер дивимося на результат. Якщо ваші долоні закінчилися, а до пупка ще залишається вільне місце — у вас довгий торс. У такому випадку ваш найкращий друг — висока посадка. Вона візуально підніме лінію талії та зробить ноги довшими.

Якщо ж дві долоні повністю закрили всю область і навіть перекрили пупок — ви маєте короткий торс. Джинси з дуже високою талією вам в такому випадку протипоказані. Ваш вибір — середня або низька посадка.

Як обрати джинси під свій тип фігури

Щоб джинси сиділи ідеально, бренд ONE BY ONE радить підбирати їх з урахуванням особливостей силуету. Ось як це працює на практиці:

Висока посадка

Це справжній порятунок для багатьох. Вона шикарно підкреслює тонку талію у дівчат із фігурою "пісочний годинник". Якщо у вас тип "прямокутник", такі джинси допоможуть візуально намалювати гарні вигини там, де їх не вистачає. А для фігури "яблуко" високий пояс працює як м'який корсет, що акуратно згладжує зону живота.

Середня посадка

Абсолютна класика, яка ніколи не вийде з моди і пасує практично всім. Це ідеальна база для повсякденних образів. Найбільше середня посадка виручає дівчат із фігурою "груша" — вона вдало фіксує талію, але при цьому не робить зайвого акценту на стегнах.

Низька посадка

Низька талія знову в тренді, але з нею треба бути обережнішими. Вона ідеально сідає на високих, струнких дівчат із довгими ногами. Також це чудовий інструмент для типу фігури "перевернутий трикутник": занижена лінія поясу додає об'єму стегнам і завдяки цьому візуально врівноважує широкі плечі.

Проте варто орієнтуватися на власні відчуття та дзеркало, а не лише на тренди. Тоді будь-які джинси на вас гарно сидітимуть.

