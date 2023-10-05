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Підопічна зрадника Юрія Бардаша переїхала з Росії до США: що вона там робить

5 жовтня 2023 10:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Підопічна зрадника Юрія Бардаша переїхала з Росії до США: що вона там робить
Співачка Яна Соломко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

З'явились нові подробиці про ганебну кар’єру колишньої учасниці гурту REAL O, уродженки Полтавської області, Яни Соломко. Про неї в новому інтерв'ю розповіла переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна.

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі шоумена Слави Дьоміна.

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Соломка сподівається на підтримку українців 

Дьомін повідомив, що 33-річна співачка переїхала до США і почала писати в соцмережах українською. Слід зазначити, не дуже зрозуміло, навіщо вона це робить, якщо її профайл в тому ж Instagram недоступний. 

Сторінка зрадниці Яни Соломко в Instagram. Скриншот: Instagram

За словами Шульгіної, Соломка завжди мріяли жити у США. Але для цього їй потрібно було якось себе показати у Росії та заробити грошей. Втім, кар’єра в країні-терористі не завдалась. 

"Певно, що їй заплатили гроші, щоб вона там підтримувала. А потім не склалося. Вона зрозуміла, що її мрією завжди була Америка, переїхала сюди. І зараз намагається повернути українську аудиторію", — сказала блогерка.

Водночас Шульгіна наголосила, що при можливості допоможе зрадниці з пошуком юриста для перебування у США. Блогерка впевнена, що вже доросла співачка просто заплуталась та прийняла неправильні рішення Втім Шульгіна хотіла б очі в очі запитати про це у Соломки. Чого, вочевидь, вона поки що не зробила. 

Як Яна Соломко стала зрадницею 

Після початку повномасштабної війни 33-річна співачка, яка також брала участь в шоу "Холостяк", переїхала до Москви, де часто й до цього виступала. Напередодні Соломко обурила українців, коли випустила російськомовну пісню "ННН". У тексті є пропагандистські посилання: "З перемогою, знаю, ти повернешся додому. Я буду дуже чекати". І це Яна співає зовсім не про українського солдата.

Музичним продюсером та режисером-постановником виступив одіозний продюсер Юрій Бардаш, який втік до Москви та співає оди Путіну. До цього він працював з Wellboy. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що ідома українська співачка отримала російське громадянство. Також ми розповідали, що Ані Лорак виправдали в Росії.

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