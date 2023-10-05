Подопечная предателя Юрия Бардаша переехала из России в США: что она там делает

Певица Яна Соломко. Фото: Google

Появились новые подробности о позорной карьере бывшей участницы группы REAL O, уроженке Полтавской области, Яне Соломко. О ней в новом интервью рассказала победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина.

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале шоумена Славы Демина.

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Соломка надеется на поддержку украинцев

Демин сообщил, что 33-летняя певица переехала в США и начала писать в соцсетях на украинском. Следует отметить, не очень понятно, зачем она это делает, если ее профайл в том же Instagram недоступен.

Страница предательницы Яны Соломко в Instagram. Скриншот: Instagram

По словам Шульгиной, Соломко всегда мечтали жить в США. Но для этого ей нужно как-то себя показать в России и заработать денег. Впрочем, карьера в стране-террористе не задалась.

"Наверное, ей заплатили деньги, чтобы она там поддерживала. А потом не сложилось. Она поняла, что ее мечтой всегда была Америка, переехала сюда. И сейчас пытается вернуть украинскую аудиторию", — сказала блогерша.

В то же время Шульгина подчеркнула, что при возможности поможет предательнице с поиском юриста для пребывания в США. Блогерша уверена, что уже взрослая певица просто запуталась и приняла неправильные решения. Впрочем, Шульгина хотела бы глаза в глаза спросить об этом у Соломки. Чего она, очевидно, пока не сделала.

Как Яна Соломко стала предательницей

После начала полномасштабной войны 33-летняя певица, также принимавшая участие в шоу "Холостяк", переехала в Москву, где часто и до этого выступала. Накануне Соломко возмутила украинцев, выпустив русскоязычную песню "ННН". В тексте пропагандистские ссылки: "С победой, знаю, ты вернешься домой. Я буду очень ждать". И это Яна поет вовсе не об украинском солдате.

Музыкальным продюсером и режиссером-постановщиком выступил бежавший в Москву одиозный продюсер Юрий Бардаш, поющий оды Путину. До этого он работал с Wellboy.

Напомним, ранее мы писали, что украинская певица получила российское гражданство. Также мы рассказывали, что Ани Лорак оправдали в России.