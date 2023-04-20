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Подопечный Дорофеевой в шоу "Голос країни" под новым псевдонимом ENLEO выпустил дебютный сингл

20 апреля 2023 18:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Подопечный Дорофеевой в шоу "Голос країни" под новым псевдонимом ENLEO выпустил дебютный сингл
Фрагмент нового клипа певца ENLEO. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Участник 11-го сезона талант-шоу "Голос країни", Никита Леонтьев, которым занималась тренер Надя Дорофеева, сейчас покоряет сцену под псевдонимом ENLEO.

На своем YouTube-канале певец опубликовал клип на дебютный сингл "чорнеморе".

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О новой песне

Песню написали Enleo, Сергей Ранов и Евгений Триплов. Финальный микс сведен известным американским звукорежиссером Эндрю Маури, работавшим с такими мировыми звездами как Shawn Mendes, Post Malone, Lizzo. Режиссерами работы выступили друзья ENLEO Мари Погребинская и Павел Закревский, работавшие над предыдущими клипами.

Работа "чорнеморе" символическая. Она рассказывает о мечтах миллионов украинцев в победе.

"А если наверное, не проснусь завтра? Сыграют ли волны мои песни?". Так я начинаю свою первую авторскую песню. Мне представляется день, когда закончится война, и первое, что я сделаю — поеду домой, в свой Мариуполь, в море, мое родное море. Первый мой авторский трек воплощает мечту и имеет мотивационный смысл — босые ноги на песке, и он будет наш, конечно, это я о Крыме, о доме, который у нас отобрали. Я хочу, чтобы моя песня звучала на берегу Черного моря", прокомментировал премьеру ENLEO.

Молодой музыкант из Мариуполя сотрудничает с музыкальным лейблом Papa Music, который сейчас на слуху у многих из-за скандального расставания с Wellboy. Также мы рассказывали, что Настя Каменских представила патриотическую капсульную коллекцию одежды.

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