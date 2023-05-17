Итоги первой части всеукраинского тура Насти Каменских

Певица Настя Каменских. Фото: менеджмент артистки

В прошлом месяце певица Настя Каменских (NK) отправилась в тур "Я — Україна" по городам Украины. Первая часть завершилась недавно в Одессе.

Новини.LIVE расскажет об итогах тура, которые подбила команда Каменских.

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Факты тура "Я — Україна"

Из-за новообразования в голосовых связях тур Каменских был на грани отмены. Артистка начала срочное лечение, чтобы восстановить голос. Старт тура перенесли на несколько недель.

Каменских приехала с концертами в 14 городов. Вместе с командой она преодолела расстояние более 4000 километров.

Свое 36-летие Настя отпраздновала на сцене во время концерта в Черкассах. Артистке преподнесли сюрприз — вынесли ей торт, а также показали видео поздравления от коллег по сцене, военных и детей, к которым она приезжала. Поздравил любимую и муж Потап — он появился на экране в чувственном видеообращении и передал букет цветов для певицы.

На встрече с военными в Ровно один из защитников Украины, по имени Алексей, впервые поднялся на ноги для того, чтобы обняться с Каменских и сфотографироваться с ней.

Во время визита в Тернопольский детский дом директор Инга Владимировна поделилась с Настей, что после предыдущего визита артистки, маленький мальчик Артем после встречи с ней, начал говорить.

На одной из встреч с военными певица получила шутливое предложение руки и сердца от одного из наших защитников. Однако Каменских сказала, что не собирается расставаться с Потапом. "Я желаю каждой женщине таких невероятных мужчин, как наши защитники! Но я уже замужем", — ответила певица.

В течение тура вместе с ОО "Сенсорика" удалось передать более 2 тонн гуманитарной помощи, которая была направлена в детские дома, военные госпитали, а также была предоставлена адресная помощь 50 семьям, проживающим на прифронтовых территориях. Каменских передала дрон DJI Mavic 3 военным на Бахмутское направление.

В Кременчугском военном госпитале защитники Украины сняли свои шевроны и подарили их артистке. По словам Насти, это растрогало ее до слез.

Дать второй половины тура "Я — Україна" Каменских пока не раскрывает. По словам менеджмента певицы, она запланирована ориентировочно осенью.

Напомним, ранее мы писали, что Каменских представила патриотическую капсульную коллекцию одежды. Также мы рассказывали, что Настя Каменских поставила точку по поводу слухов о разводе с Потапом.