Пинк спела на сцене со своей 12-летней дочерью, которая получила за это деньги

Певица Пинк с дочерью. Фото: Google

Американская певица Пинк начала свое мировое турне Pink Summer Carnival. Первые концерты проходят в Великобритании. Во время премьеры шоу на сцене к суперзвезде присоединилась ее 12-летняя дочь Уиллоу Сейдж Харт.

Об этом сообщает издание People.

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Девочка исполнила со звездной матерью песню Cover Me in Sunshine перед тысячами поклонников. За шоу также наблюдали муж Пинк (и отец Уиллоу) мотогонщик Кэри Харт и шестилетний сын пары Джеймсон.

Появление Уиллоу на сцене — не однократная инициатива Пинк. Накануне тура артистка заявила, что наняла дочь на работу. За один концерт Пинк предлагала Уиллоу 22,5 доллара. Девочка заявила, что согласна на 20, чтобы было удобнее считать.

"Я ответила: "Нет, лучше ты возьмешь 25. Это важный урок для будущего артиста", — отметила певица.

Пинк приобщила дочь к туру, чтобы та смогла увидеть своими глазами, как работает ее огромная команда. Артистка уверена, что для Уиллоу это будет колоссальным опытом, который она сможет использовать в будущей карьере, какую бы сферу деятельности не выбрала.

Напомним, ранее мы писали, что Бейонсе станцевала со своей дочерью на одной сцене во время мирового тура. Также мы рассказывали, что U2, Пинк, Адель и другие звезды планируют выступить в Лондоне в поддержку Украины.