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Пінк зупинила концерт через прах матері свого шанувальника, який жбурнули на сцену

28 червня 2023 09:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Пінк зупинила концерт через прах матері свого шанувальника, який жбурнули на сцену
Американська співачка Пінк. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Пінк призупинила свій виступ на нещодавньому концерті в Гайд-парку BST у Лондоні (Велика Британія). Причиною стало витівка одного з її шанувальників. 

Про це повідомляє видання USA Today.

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Прах на сцені

Один з шанувальників, аби привернути увагу 43-річної співачки, кинув на сцену мішечок. Пінк прочитала, що всередині був прах матері фаната. На декілька секунд досвідчена артистка розгубилась та промовила: "Я не знаю, як ставитися до цього".

На деякий час Пінк призупинила концерт, але залишила дивакуватий подарунок від шанувальника на сцені та продовжила виступ. 43-річного шанувальника, який підійшов із сумкою до передньої частини сцени, охорона не стала виводити з локації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачку Ava Max посеред концерту вдарив по обличчю невідомий чоловік. Також ми розповідали, що Пінк заспівала на сцені зі своєю 12-річною донькою, яка отримала за це гроші.

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