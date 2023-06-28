Пінк зупинила концерт через прах матері свого шанувальника, який жбурнули на сцену

Американська співачка Пінк. Фото: Google

Американська співачка Пінк призупинила свій виступ на нещодавньому концерті в Гайд-парку BST у Лондоні (Велика Британія). Причиною стало витівка одного з її шанувальників.

Про це повідомляє видання USA Today.

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Прах на сцені

Один з шанувальників, аби привернути увагу 43-річної співачки, кинув на сцену мішечок. Пінк прочитала, що всередині був прах матері фаната. На декілька секунд досвідчена артистка розгубилась та промовила: "Я не знаю, як ставитися до цього".

e um doido que jogou as cinzas da mãe dele de presente pra @Pink ? kkkkkkkkk #BSTHydePark #SummerCarnivalTour pic.twitter.com/UMABzaayXj — jm (@jomas__) June 25, 2023

На деякий час Пінк призупинила концерт, але залишила дивакуватий подарунок від шанувальника на сцені та продовжила виступ. 43-річного шанувальника, який підійшов із сумкою до передньої частини сцени, охорона не стала виводити з локації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачку Ava Max посеред концерту вдарив по обличчю невідомий чоловік. Також ми розповідали, що Пінк заспівала на сцені зі своєю 12-річною донькою, яка отримала за це гроші.