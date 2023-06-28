Пінк зупинила концерт через прах матері свого шанувальника, який жбурнули на сцену
Американська співачка Пінк призупинила свій виступ на нещодавньому концерті в Гайд-парку BST у Лондоні (Велика Британія). Причиною стало витівка одного з її шанувальників.
Про це повідомляє видання USA Today.
Прах на сцені
Один з шанувальників, аби привернути увагу 43-річної співачки, кинув на сцену мішечок. Пінк прочитала, що всередині був прах матері фаната. На декілька секунд досвідчена артистка розгубилась та промовила: "Я не знаю, як ставитися до цього".
e um doido que jogou as cinzas da mãe dele de presente pra @Pink ? kkkkkkkkk #BSTHydePark #SummerCarnivalTour pic.twitter.com/UMABzaayXj— jm (@jomas__) June 25, 2023
На деякий час Пінк призупинила концерт, але залишила дивакуватий подарунок від шанувальника на сцені та продовжила виступ. 43-річного шанувальника, який підійшов із сумкою до передньої частини сцени, охорона не стала виводити з локації.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачку Ava Max посеред концерту вдарив по обличчю невідомий чоловік. Також ми розповідали, що Пінк заспівала на сцені зі своєю 12-річною донькою, яка отримала за це гроші.