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Пинк остановила концерт из-за праха матери своего поклонника, который швырнули на сцену

28 июня 2023 09:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пинк остановила концерт из-за праха матери своего поклонника, который швырнули на сцену
Американская певица Пинк. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Пинк приостановила свое выступление на недавнем концерте в Гайд-парке BST в Лондоне (Великобритания). Причиной стала проделка одного из ее поклонников.

Об этом сообщает издание USA Today.

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Один из поклонников, чтобы привлечь внимание 43-летней певицы, бросил на сцену мешочек. Пинк прочла, что внутри был прах матери фаната. На несколько секунд опытная артистка растерялась и сказала: "Я не знаю, как относиться к этому".

На время Пинк приостановила концерт, но оставила чудаковатый подарок от поклонника на сцене и продолжила выступление. 43-летнего фаната, подошедшего с сумкой к передней части сцены, охрана не стала выводить из локации.

Напомним, ранее мы писали, что певицу Ava Max посреди концерта ударил по лицу неизвестный мужчина. Также мы рассказывали, что Пинк спела на сцене со своей 12-летней дочерью, получившей за это деньги.

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