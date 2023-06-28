Пинк остановила концерт из-за праха матери своего поклонника, который швырнули на сцену
Американская певица Пинк приостановила свое выступление на недавнем концерте в Гайд-парке BST в Лондоне (Великобритания). Причиной стала проделка одного из ее поклонников.
Об этом сообщает издание USA Today.
Прах на стене
Один из поклонников, чтобы привлечь внимание 43-летней певицы, бросил на сцену мешочек. Пинк прочла, что внутри был прах матери фаната. На несколько секунд опытная артистка растерялась и сказала: "Я не знаю, как относиться к этому".
e um doido que jogou as cinzas da mãe dele de present pra @Pink ? kkkkkkkkk #BSTHydePark #SummerCarnivalTour pic.twitter.com/UMABzaayXj— jm (@jomas__) июнь 25, 2023
На время Пинк приостановила концерт, но оставила чудаковатый подарок от поклонника на сцене и продолжила выступление. 43-летнего фаната, подошедшего с сумкой к передней части сцены, охрана не стала выводить из локации.
Напомним, ранее мы писали, что певицу Ava Max посреди концерта ударил по лицу неизвестный мужчина. Также мы рассказывали, что Пинк спела на сцене со своей 12-летней дочерью, получившей за это деньги.