Потужні показники касових зборів "Мавки. Лісової пісні" в Румунії та Італії

Фрагмент з мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" продовжує показувати неймовірні результати за касовими зборами за кордоном. Мультфільм вже зібрав понад 8 млн доларів у світовому прокаті. Творці шоу повідомили про показники в Румунії та Італії.

Про це йдеться на офіційній Facebook сторінці мультфільму.

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Збори мультфільму

"Мавка. Лісова пісня" подолала межу в один мільйон євро в італійському кінопрокаті. Після третього тижня касові збори мультфільму в цій країні склали 1 млн 55 тисяч євро, а кількість проданих квитків — понад 159 тисяч.

Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в Італії. Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

"Мавка. Лісова пісня" приголомшливо дебютувала у кінотеатральному прокаті в Румунії. Український проєкт посів другу позицію серед найкращих фільмів тижня у місцевому бокс-офісі, зібравши 73 800 доларів. Мультфільм переглянули понад 14 тисяч глядачів.

Нагадаємо, раніше ми писали, анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" зібрала у Франції бокс-офіс більше, ніж в Україні. Також ми розповідали, що "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим українським фільмом в історії.