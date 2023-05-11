Потужні показники касових зборів "Мавки. Лісової пісні" в Румунії та Італії
Українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" продовжує показувати неймовірні результати за касовими зборами за кордоном. Мультфільм вже зібрав понад 8 млн доларів у світовому прокаті. Творці шоу повідомили про показники в Румунії та Італії.
Про це йдеться на офіційній Facebook сторінці мультфільму.
Збори мультфільму
"Мавка. Лісова пісня" подолала межу в один мільйон євро в італійському кінопрокаті. Після третього тижня касові збори мультфільму в цій країні склали 1 млн 55 тисяч євро, а кількість проданих квитків — понад 159 тисяч.
"Мавка. Лісова пісня" приголомшливо дебютувала у кінотеатральному прокаті в Румунії. Український проєкт посів другу позицію серед найкращих фільмів тижня у місцевому бокс-офісі, зібравши 73 800 доларів. Мультфільм переглянули понад 14 тисяч глядачів.
Нагадаємо, раніше ми писали, анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" зібрала у Франції бокс-офіс більше, ніж в Україні. Також ми розповідали, що "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим українським фільмом в історії.