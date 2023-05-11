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Потужні показники касових зборів "Мавки. Лісової пісні" в Румунії та Італії

11 травня 2023 12:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Потужні показники касових зборів "Мавки. Лісової пісні" в Румунії та Італії
Фрагмент з мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" продовжує показувати неймовірні результати за касовими зборами за кордоном. Мультфільм вже зібрав понад 8 млн доларів у світовому прокаті. Творці шоу повідомили про показники в Румунії та Італії.

Про це йдеться на офіційній Facebook сторінці мультфільму. 

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Збори мультфільму

"Мавка. Лісова пісня" подолала межу в один мільйон євро  в італійському кінопрокаті. Після третього тижня касові збори мультфільму в цій країні склали 1 млн 55 тисяч євро, а кількість проданих квитків — понад 159 тисяч. 

Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в Італії. Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

"Мавка. Лісова пісня" приголомшливо дебютувала у кінотеатральному прокаті в Румунії. Український проєкт посів другу позицію серед найкращих фільмів тижня у місцевому бокс-офісі, зібравши 73 800 доларів. Мультфільм переглянули понад 14 тисяч глядачів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" зібрала у Франції бокс-офіс більше, ніж в Україні. Також ми розповідали, що "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим українським фільмом в історії.

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