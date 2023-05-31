Пиратство на "болотах": Россия украла известный украинский мультфильм

Один из кинотеатров в России. Фото: google.com

Один из российских кинотеатров незаконно разместил у себя на сайте анонс премьеры голливудского фильма, в котором задействовал украинскую анимационную ленту "Мавка. Лесная песня".

Об этом в своем Facebook сообщили создатели мультфильма.

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Пиратство по-русски

После начала полномасштабной войны большинство кинокомпаний мира перестало показывать свои фильмы в России. Все чтобы уменьшить доход в бюджет РФ. Местные кинотеатры продолжают показ голливудских фильмов незаконно.

Так, в одном из российских кинотеатров продают билеты на фильм "Братья Супер Марио в кино" от Universal Pictures. На сайте указано, что он будет показан перед сеансами "Мавки". Ни у него, ни у любого другого кинотеатра России нет разрешения на показ ни голливудских блокбастеров, ни украинских фильмов.

Следовательно, "Мавка. Лесная песня" стала частью новой схемы теневого проката в РФ. Оккупанты продают билеты на один фильм, но показывают другой и называют это "досеансным обслуживанием".

"Анонсы показов нашего фильма — муляж. Ведь у страны-террориста нет доступа к нашему мультфильму и тем более — прав на его дистрибуцию. Но для нецивилизованной страны правил и законов не существует. Крадет и у нас, и у Голливуда", — прокомментировали пиратство создатели украинского мультфильма.

Скриншот: Facebook/MAVKA.MOVIE

Напомним, ранее мы писали, что "Мавка. Лесная песня" собрала во Франции бокс-офис больше, чем в Украине. Также мы рассказывали, что мультфильм о Супер Марио вошел в тройку самых успешных анимационных лент.