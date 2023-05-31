Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пиратство на "болотах": Россия украла известный украинский мультфильм arrow

Пиратство на "болотах": Россия украла известный украинский мультфильм

31 мая 2023 09:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пиратство на "болотах": Россия украла известный украинский мультфильм
Один из кинотеатров в России. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Один из российских кинотеатров незаконно разместил у себя на сайте анонс премьеры голливудского фильма, в котором задействовал украинскую анимационную ленту "Мавка. Лесная песня".

Об этом в своем Facebook сообщили создатели мультфильма.

Читайте также:

Пиратство по-русски

После начала полномасштабной войны большинство кинокомпаний мира перестало показывать свои фильмы в России. Все чтобы уменьшить доход в бюджет РФ. Местные кинотеатры продолжают показ голливудских фильмов незаконно.

Так, в одном из российских кинотеатров продают билеты на фильм "Братья Супер Марио в кино" от Universal Pictures. На сайте указано, что он будет показан перед сеансами "Мавки". Ни у него, ни у любого другого кинотеатра России нет разрешения на показ ни голливудских блокбастеров, ни украинских фильмов.

Следовательно, "Мавка. Лесная песня" стала частью новой схемы теневого проката в РФ. Оккупанты продают билеты на один фильм, но показывают другой и называют это "досеансным обслуживанием".

"Анонсы показов нашего фильма — муляж. Ведь у страны-террориста нет доступа к нашему мультфильму и тем более — прав на его дистрибуцию. Но для нецивилизованной страны правил и законов не существует. Крадет и у нас, и у Голливуда", прокомментировали пиратство создатели украинского мультфильма.

Скриншот: Facebook/MAVKA.MOVIE

Напомним, ранее мы писали, что "Мавка. Лесная песня" собрала во Франции бокс-офис больше, чем в Украине. Также мы рассказывали, что мультфильм о Супер Марио вошел в тройку самых успешных анимационных лент.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас