Большой Гэтсби: Гайди Клум отыграла день рождения

Гайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайди Клум устроила громкую вечеринку в честь своего дня рождения. На празднование в стиле Великого Гэтсби пришло немало знаменитостей.

Об этом свидетельствуют фото в Instagram модели.

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Громкое празднование юбилея

Недавно Хайди Клум исполнилось 50 лет. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе. Все собравшиеся на празднике были одеты в стиле 1920-х. Хайди надела длинное полупрозрачное платье, украшенное перьями и стразами.

Среди приглашенных были такие знаменитости как: Алессандра Амбросио и София Вергара, муж Хайди, Том Каулитц, с братом Биллом, представители мира моды, фотографы, дизайнеры и стилисты.

Развлекал гостей джаз-бэнд, а в конце внесли многоярусный торт, декорированный белыми розами.

Хайди Клум известна своей любовью к громким вечеринкам особенно на праздник Хэллоуин. В прошлом году она появилась в костюме дождевого червя.

Напомним, Хайди Клум появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в откровенном желтом платье бренда Zuhair Murad с пышными рукавами и вырезами в зоне декольте. Во время позирования перед камерами, из-за активной жестикуляции руками, Клум засветила бюст.

Ранее супермодель попала в громкий скандал, показав на футбольном матче себя с неприятной стороны.