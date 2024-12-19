Пішла з життя танцівниця Емілі Москаленко

Українська танцівниця Емілі Москаленко. Фото: instagram.com/emilimoskalenko/

У юному віці з життя пішла українська танцівниця та учасниця талант-шоу "Україна має талант 4" Емілі Москаленко. Дівчині було всього 18.

Про це трагічну звістку повідомила мама танцівниці Тетяна на своїй сторінці в Facebook.

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Обставини смерті дівчини невідомі. Матір Емілі видалила відео, в якому повідомила про трагічну звістку.

Емілі стала відома після участі в талант-шоу "Україна має талант 4" в 2012 році, коли їй було всього 5 років. Дівчинка продемонструвала на сцені вражаючу гнучкість та акторський талант у своїх танцях.

Після участі в шоу дівчинка продовжила розвивати свій талант. З шести років Емілі займалася pole dance та чирлідингом. Дівчинка брала участь у змаганнях і багато європейських країні були в захваті від її грації. Танцівниця привезла в Україну багато нагород. Подорослішавши, Емілі почала захоплюватися моделінгом та пробувала себе в ролі акторки.

На фото зроблених за місяць до її смерті вона мала життєрадісний вигляд, нічого не вказує на те, що вона важко хворіла.

Нагадаємо, у смертельній автотрощі на Львівщині загинула донька зірки шоу Х-Фактор. Також на війні загинув актор з фільму "Довбуш" Яків Ткаченко.