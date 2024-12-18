Режисер Дмитро Морозов помер — подробиці

Дмитро Морозов. Фото: Фото: facebook.com/lesyatheatre

Режисер Національного театру ім. Лесі Українки Дмитро Морозов раптово пішов з життя. Життя постановника забрала важка хвороба.

Трагічну звістку повідомили на сторінці театру в Facebook.

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Театральний режисер, відомий за своїми виставами "Майстер" та "Молитва за Елвіса", пішов з життя у 42 роки.

Тривалий час Морозов боровся із важкою хворобою, яка на жаль, взяла верх.

"Ранок середи приніс трагічну звістку. Після тривалої хвороби на 42-му році життя пішов у засвіти наш колега — театральний режисер Морозов Дмитро Ігорович. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.

Режисер Дмитро Морозов. Фото: facebook.com/lesyatheatre

Режисер проведуть в останню путь вже завтра, 19 грудня. Проститися із постановником, як повідомили у театрі, можна буде о 13:00 у ВІП-залі Байкового кладовища за адресою вул. Байкова, 16.

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