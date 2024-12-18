Режисер Дмитро Морозов помер — подробиці

Пішов з життя відомий український режисер
Режисер Національного театру ім. Лесі Українки Дмитро Морозов раптово пішов з життя. Життя постановника забрала важка хвороба.
Трагічну звістку повідомили на сторінці театру в Facebook.
Помер Дмитро Морозов
Театральний режисер, відомий за своїми виставами "Майстер" та "Молитва за Елвіса", пішов з життя у 42 роки.
Тривалий час Морозов боровся із важкою хворобою, яка на жаль, взяла верх.
"Ранок середи приніс трагічну звістку. Після тривалої хвороби на 42-му році життя пішов у засвіти наш колега — театральний режисер Морозов Дмитро Ігорович. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.
Режисер проведуть в останню путь вже завтра, 19 грудня. Проститися із постановником, як повідомили у театрі, можна буде о 13:00 у ВІП-залі Байкового кладовища за адресою вул. Байкова, 16.
Раніше "Міс Україна Всесвіт" повідомила про смерть близької людини.
Також стало відомо, що у ДТП на Львівщині загинула донька зірки шоу "Х-фактор".
Читайте Новини.LIVE!