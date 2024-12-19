Ушла из жизни танцовщица Эмили Москаленко

Украинская танцовщица Эмили Москаленко. Фото: instagram.com/emilimoskalenko/

В юном возрасте ушла из жизни украинская танцовщица и участница талант-шоу "Україна має талант" Эмили Москаленко. Девушке было всего 18.

Об этом трагическом известии сообщила мама танцовщицы Татьяна на своей странице в Facebook.

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Обстоятельства смерти девушки неизвестны. Мать Эмили удалила видео, в котором сообщила о трагическом известии.

Эмили стала известна после участия в талант-шоу "Україна має талант" в 2012 году, когда ей было всего 5 лет. Девочка продемонстрировала на сцене поразительную гибкость и актерский талант в своих танцах.

После участия в шоу девочка продолжила развивать свой талант. С шести лет Эмили занималась pole dance и чирлидингом. Девочка участвовала в соревнованиях и многие европейские страны были в восторге от ее грации. Танцовщица привезла в Украину много наград. Повзрослев, Эмили начала увлекаться моделингом и пробовала себя в роли актрисы.

На фото, сделанных за месяц до ее смерти, она выглядит жизнерадостной, ничего не указывает на то, что она тяжело болела.

Напомним, в смертельной аварии во Львовской области погибла дочь звезды шоу Х-Фактор. Также на войне погиб актер из фильма "Довбуш" Яков Ткаченко.