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Ушла из жизни первая жена Сергея Жадана

20 декабря 2024 15:16
Мария Покровская - Редактор
Первая жена Сергея Жадана Светлана Олешко умерла - подробности
Светлана Олешко. Фото: facebook.com/tetyana.teren
Мария Покровская - Редактор

Ушла из жизни украинская режиссер и основательница театра "Арабески" Светлана Олешко. Долгое время постановщица боролась с тяжелой болезнью.

О смерти своей первой жены сообщил поэт и музыкант Сергей Жадан на своей странице в Facebook.

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Жизнь режиссера оборвалась 19 декабря после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

"Вчера ушла из жизни Светлана Олешко — основательница и директор театра "Арабески". Мы прожили вместе с 1995 по 2007 год. Светлая память…", — сообщил о смерти бывшей жены Жадан.

Во время полномасштабной войны режиссер переехал в Польшу, где продолжила свою творческую деятельность. Как сообщил друг Светланы, заместитель издания "Новая Польша" Женя Климакин, в последний путь ее проведут в Варашаве.

"Прощание состоится в понедельник 23 декабря в 12.00 в Варшаве по адресу ul. Powązkowska 14 (kapliza zakładu pogrzebowego Pruszyńskich). Приглашаем друзей, коллег Миры, украинцев Польши, где она так много сделала за последние три года", — сообщил он.

У Олешко остался сын Иван от брака с Сергеем Жаданом. Теперь парень открыл сбор на похороны матери.

Напомним, после брака с Жаданом Светлана вышла замуж за лидера группы "Мертвый петух" Города Барбары. Пара официально заключила брак в июне 2021 года, однако в октябре музыкант скончался.

Светлана Олешко и Город Барбара
Светлана Олешко и Город Барбара. Фото: Facebook Svitlana Oleshko

Ранее стало известно о внезапной смерти юной участницы шоу "Украина талант".

Также мы писали, что в Париже погибла известная российская телеведущая.

смерть болезнь Сергей Жадан театр похороны

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