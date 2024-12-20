Первая жена Сергея Жадана Светлана Олешко умерла - подробности

Светлана Олешко. Фото: facebook.com/tetyana.teren

Ушла из жизни украинская режиссер и основательница театра "Арабески" Светлана Олешко. Долгое время постановщица боролась с тяжелой болезнью.

О смерти своей первой жены сообщил поэт и музыкант Сергей Жадан на своей странице в Facebook.

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Жизнь режиссера оборвалась 19 декабря после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

"Вчера ушла из жизни Светлана Олешко — основательница и директор театра "Арабески". Мы прожили вместе с 1995 по 2007 год. Светлая память…", — сообщил о смерти бывшей жены Жадан.

Во время полномасштабной войны режиссер переехал в Польшу, где продолжила свою творческую деятельность. Как сообщил друг Светланы, заместитель издания "Новая Польша" Женя Климакин, в последний путь ее проведут в Варашаве.

"Прощание состоится в понедельник 23 декабря в 12.00 в Варшаве по адресу ul. Powązkowska 14 (kapliza zakładu pogrzebowego Pruszyńskich). Приглашаем друзей, коллег Миры, украинцев Польши, где она так много сделала за последние три года", — сообщил он.

У Олешко остался сын Иван от брака с Сергеем Жаданом. Теперь парень открыл сбор на похороны матери.

Напомним, после брака с Жаданом Светлана вышла замуж за лидера группы "Мертвый петух" Города Барбары. Пара официально заключила брак в июне 2021 года, однако в октябре музыкант скончался.

Светлана Олешко и Город Барбара. Фото: Facebook Svitlana Oleshko

Ранее стало известно о внезапной смерти юной участницы шоу "Украина талант".

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