Світлана Савицька загинула у ДТП — росіянку збив автомобіль у Парижі

Світлана Савицька. Фото: instagram.com/ssaavvvaa

У Парижі загинула відома російська телеведуча та модель Світлана Савицька. Життя знаменитості обірвалося внаслідок ДТП.

Про її загибель повідомляють російські ЗМІ.

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34-річна росіянка загинула під колесами автомобіля у Парижі. Модель хотіла перейти дорогу, в той час, як в неї влетіла машина.

"Два авто назустріч на лобове їхали. Один звернув різко і влучив у пішохода. Ним виявилася наша Свєта", — розповіла знайома ведучої.

Світлана Савицька загинула. Фото: instagram.com/ssaavvvaa

Савицька починала свою кар'єру в якості моделі. Росіянка з'являлася на сторінках відомих глянцевих видань, таких як L’Officiel и Bazaar. Однак потім прославилася, як телеведуча. Савицька працювала на пропагандистських каналах у країні-агресорці (RU TV, "П'ятниця", Europa Plus TV і ЖАРА TV), де вела розважальні шоу.

На початку повномасштабної війни росіянка певний час займала мовчазну позицію, однак потім висловилася на підтримку РФ.

Допис Світлани Савицької про війну. Фото: скриншот

Раніше стало відомо, що пішов з життя відомий український режисер.

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