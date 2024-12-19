Світлана Савицька загинула у ДТП — росіянку збив автомобіль у Парижі

У Франції загинула відома російська телеведуча — що відомо
У Парижі загинула відома російська телеведуча та модель Світлана Савицька. Життя знаменитості обірвалося внаслідок ДТП.
Про її загибель повідомляють російські ЗМІ.
Світлану Савицьку насмерть збило авто
34-річна росіянка загинула під колесами автомобіля у Парижі. Модель хотіла перейти дорогу, в той час, як в неї влетіла машина.
"Два авто назустріч на лобове їхали. Один звернув різко і влучив у пішохода. Ним виявилася наша Свєта", — розповіла знайома ведучої.
Савицька починала свою кар'єру в якості моделі. Росіянка з'являлася на сторінках відомих глянцевих видань, таких як L’Officiel и Bazaar. Однак потім прославилася, як телеведуча. Савицька працювала на пропагандистських каналах у країні-агресорці (RU TV, "П'ятниця", Europa Plus TV і ЖАРА TV), де вела розважальні шоу.
На початку повномасштабної війни росіянка певний час займала мовчазну позицію, однак потім висловилася на підтримку РФ.
Раніше стало відомо, що пішов з життя відомий український режисер.
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