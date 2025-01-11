Євгенія Добровольська померла - подробиці

Євгенія Добровольська. Фото: скриншот

Не стало відомої російської акторки Євгенії Добровольської. Зірка серіалу "Королева Марго" пішла з життя у 60 років.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Причиною смерті знаменитості стала тяжка хвороба, з якою вона боролася останні роки життя.

За інформацією росЗМІ, Добровольська страждала від онкології, через яку дуже схудла останнім часом. З рештою серце акторки не витримало.

Акторка Євгенія Добровольська. Фото: росЗМІ

За час своєї кар'єри Добровольська знімалася не лише в російських, а в українських серіалах. Однак після анексії Криму акторка була внесена до бази "Миротворець" за гастрольну діяльність на окупованому півострові.

Добровольська відома своїми ролями у фільмах "Підозра", "Артистка," у серіалах "Біла гвардія", "Полювання на ізюбря" тощо.

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