Евгения Добровольская. Фото: скриншот

Не стало известной российской актрисы Евгении Добровольской. Звезда сериала "Королева Марго" ушла из жизни в 60 лет.

Об этом сообщают росСМИ.

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Умерла Евгения Добровольская

Причиной смерти знаменитости стала тяжелая болезнь, с которой она боролась последние годы жизни.

По информации росСМИ, Добровольская страдала от онкологии, из-за которой очень похудела в последнее время. В конце концов сердце актрисы не выдержало.

Актриса Евгения Добровольская умерла. Фото: росСМИ

За время своей карьеры Добровольская снималась не только в российских, а в украинских сериалах. Однако после аннексии Крыма актриса была внесена в базу "Миротворец" за гастрольную деятельность на оккупированном полуострове.

Добровольская известна своими ролями в фильмах "Подозрение", "Артистка," в сериалах "Белая гвардия", "Охота на изюбря" и т.д.

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