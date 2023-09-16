Пышнотелая Эшла Грэм показала фотосессию в золотом корсете
Модель Эшли Грэм приняла участие в показе дизайнера Harris Reed. Звезда примеряла эффектное платье, подчеркнувшее ее пышные формы корсетом.
Фото Эшли опубликовала в своем Instagram.
Роскошная модель plus-size
Модель Эшли Грэм вышла на подиум во время показа новой коллекции дизайнера Harris Reed, который также является креативным директором французского модного бренда Nina Ricci.
На видео и фото, которыми поделилась Грэм, она позирует в черном вечернем платье, украшенном корсетом с золотыми блестками. Образ дополнили массивные сапоги, длинный шлейф и яркий макияж, который звезде сделали за 30 минут.
Грэм недавно рассказала о том, как ее унижали из-за пышных форм, когда она начала работать моделью в подростковом возрасте.
"Один из первых фотографов, с которыми я работала, сказал моей матери: "Если бы Эшли похудела и изменила размер с 12 на 6, она могла бы работать все время". Мне тогда было 12 лет. Я могу представить, как девушки относятся к социальным сетей сегодня", — поделилась звезда.
Эшли заявила, что ее всегда устраивали ее размеры, особенно в молодые годы.
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