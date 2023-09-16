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Пышнотелая Эшла Грэм показала фотосессию в золотом корсете

16 сентября 2023 14:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пышнотелая Эшла Грэм показала фотосессию в золотом корсете
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Эшли Грэм приняла участие в показе дизайнера Harris Reed. Звезда примеряла эффектное платье, подчеркнувшее ее пышные формы корсетом.

Фото Эшли опубликовала в своем Instagram.

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Модель Эшли Грэм вышла на подиум во время показа новой коллекции дизайнера Harris Reed,  который также является креативным директором французского модного бренда Nina Ricci.

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

На видео и фото, которыми поделилась Грэм, она позирует в черном вечернем платье, украшенном корсетом с золотыми блестками. Образ дополнили массивные сапоги, длинный шлейф и яркий макияж, который звезде сделали за 30 минут.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

Грэм недавно рассказала о том, как ее унижали из-за пышных форм, когда она начала работать моделью в подростковом возрасте.

"Один из первых фотографов, с которыми я работала, сказал моей матери: "Если бы Эшли похудела и изменила размер с 12 на 6, она могла бы работать все время". Мне тогда было 12 лет. Я могу представить, как девушки относятся к социальным сетей сегодня", — поделилась звезда.

Эшли заявила, что ее всегда устраивали ее размеры, особенно в молодые годы.

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