Пышнотелая Эшла Грэм показала фотосессию в золотом корсете

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм приняла участие в показе дизайнера Harris Reed. Звезда примеряла эффектное платье, подчеркнувшее ее пышные формы корсетом.

Фото Эшли опубликовала в своем Instagram.

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Модель Эшли Грэм вышла на подиум во время показа новой коллекции дизайнера Harris Reed, который также является креативным директором французского модного бренда Nina Ricci.

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

На видео и фото, которыми поделилась Грэм, она позирует в черном вечернем платье, украшенном корсетом с золотыми блестками. Образ дополнили массивные сапоги, длинный шлейф и яркий макияж, который звезде сделали за 30 минут.

Грэм недавно рассказала о том, как ее унижали из-за пышных форм, когда она начала работать моделью в подростковом возрасте.

"Один из первых фотографов, с которыми я работала, сказал моей матери: "Если бы Эшли похудела и изменила размер с 12 на 6, она могла бы работать все время". Мне тогда было 12 лет. Я могу представить, как девушки относятся к социальным сетей сегодня", — поделилась звезда.

Эшли заявила, что ее всегда устраивали ее размеры, особенно в молодые годы.

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