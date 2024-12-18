Режиссер Дмитрий Морозов скончался — подробности

Дмитрий Морозов. Фото: Фото: facebook.com/lesyatheatre

Режиссер национального театра им. Леси Украинки Дмитрий Морозов внезапно ушел из жизни. Жизнь постановщика унесла тяжелая болезнь.

Трагическое известие сообщили на странице театра в Facebook.

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Театральный режиссер, известный по своим спектаклям "Мастер" и "Молитва за Элвиса", ушел из жизни в 42 года.

Долгое время Морозов боролся с тяжелой болезнью, которая, к сожалению, одержала верх.

"Утро среды принесло трагическое известие. После продолжительной болезни на 42-м году жизни ушел в засветы наш коллега — театральный режиссер Морозов Дмитрий Игоревич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Режиссер Дмитрий Морозов. Фото: facebook.com/lesyatheatre

Режиссер проведут в последний путь уже завтра, 19 декабря. Проститься с постановщиком, как сообщили в театре, можно будет в 13:00 в ВИП-зале Байкового кладбища по адресу ул. Байковая, 16.

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