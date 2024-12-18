Режиссер Дмитрий Морозов скончался — подробности

Ушел из жизни известный украинский режиссер
Режиссер национального театра им. Леси Украинки Дмитрий Морозов внезапно ушел из жизни. Жизнь постановщика унесла тяжелая болезнь.
Трагическое известие сообщили на странице театра в Facebook.
Умер Дмитрий Морозов
Театральный режиссер, известный по своим спектаклям "Мастер" и "Молитва за Элвиса", ушел из жизни в 42 года.
Долгое время Морозов боролся с тяжелой болезнью, которая, к сожалению, одержала верх.
"Утро среды принесло трагическое известие. После продолжительной болезни на 42-м году жизни ушел в засветы наш коллега — театральный режиссер Морозов Дмитрий Игоревич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Режиссер проведут в последний путь уже завтра, 19 декабря. Проститься с постановщиком, как сообщили в театре, можно будет в 13:00 в ВИП-зале Байкового кладбища по адресу ул. Байковая, 16.
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