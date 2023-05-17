После громкого скандала полиция изъяла у Виктора Павлика спецпропуск

Певец Виктор Павлик. Фото: Instagram/viktorpavlik

Во время мониторинга интернета и соцсетей, правоохранители полиции Киева обнаружили видео, на котором певец Виктора Павлик едет с женой, блогером Екатериной Репяховой в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час. Правоохранители изъяли у артиста спецпропуск на проезд.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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Сведения о поездке звезды, обсуждаемой в соцсетях, были внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. При отработке полученной информации правоохранители пообщались с Павликом и его женой и изъяли спецпропуск.

Кроме того, полицейские напомнили им о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения. А в соцсетях Нацполиция вспомнила одну из песен Павлика — так креативно о задержании звезд давно не сообщали.

Полиция изымает спецпропуск у Виктора Павлика. Скриншот: Telegram/mvs_ukraine

Как Павлик попал в скандал

Екатерина Репяхова, похвасталась в соцсетях, что у артиста есть спецпропуск. Более того, она ее показала в Instastories. В видео блогерша говорила, что так быстро и беспрепятственно едут по мосту, потому что имеют "волшебную бумажку". И это вроде бы романтический подарок для нее от Павлика.

Кстати, во время управления автомобилем певец не был пристегнут ремнями безопасности. Все это возмутило украинцев.

Напомним, ранее мы писали, что жена Павлика принесла извинения за видео с закрытого объекта и обозвала земляков. Также мы рассказывали о самочувствии Екатерины Репяховой после пластических операций.