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После громкого скандала психолог Спартак Суббота планирует снова снимать "Подкаст терапию"

1 мая 2023 18:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
После громкого скандала психолог Спартак Суббота планирует снова снимать "Подкаст терапию"
Блогер, психолог Спартак (Александр) Суббота. Фото: Instagram/spartaksubbota
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После скандального расследования психотерапевта Ильи Полуденного в отношении блогера, психолога Спартака (Александра) Субботы последнего "отменили". Актер Евгений Янович заявил о закрытии YouTube-проекта "Подкаст терапия", который вел с одиозным блогером. Впрочем, Спартак Суббота объявил, что он вернется к проекту уже в скором времени.

Соответствующее заявление одиозный психолог сделал в своем Telegram-канале.

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Что планирует блогер

Несмотря на обвинения в мошенничестве, Спартак Суббота планирует продолжать вести YouTube-проект "Подкаст-терапия"

"На этот раз хочу несколько изменить формат…. Напоминаю, что подкаст — это не интервью, поэтому предпочтение отдадим вопросам, касающимся именно психологии", — написал Спартак.

Он попросил подписчиков оставить под сообщением вопросы, а его команда выберет те, на которые он ответит в новом выпуске. Дату релиза и с кем он будет вести популярный подкаст, скандальный блогер не заявил.

Что сказал бывший соведущий

Накануне Евгений Янович отреагировал на расследование психотерапевта Ильи Полуденного, обнародовавшего информацию, что Суббота выдавал себя за кандидата наук, психиатра и врача-психолога, а также, возможно, даже не имел медицинского образования.

После ознакомления с расследованием Янович заверил, что среди приведенных фактов знал только о причастности Спартака Субботы к общественной организации "Украинская академия наук" и работе в Институте когнитивного моделирования.

Евгений Янович также заявил, что отменил совместный с Субботой тур "Подкаст терапии", который должен был начаться 17 апреля. Актер добавил, что все средства будут возвращены зрителям.

Напомним, ранее мы писали, что украинское издательство "Вихола" прекратило сотрудничество со Спартаком Субботой. Также мы рассказывали, что разоблачителя блогера Спартака Субботы, психолога Полуденного, обвинилив сексе с клиентками.

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