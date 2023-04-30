Після гучного скандалу Руслані дали можливість виступити на "Євробаченні-2023": але є нюанс
Минулого тижня співачка Руслана Лижичко висловила своє обурення, що її не запросили виступати "Євробаченні-2023", який незабаром пройде в англійському Ліверпулі. У соцмережах активно обговорювали цей кейс. Креативний директор від України на цьогорічному конкурсі Герман Нєнов заявив, що Руслана все ж таки з’явиться у фіналі конкурсу.
Про це повідомляє "Унісон".
Що вирішили
Напередодні переможниця "Євробачення-2004" попросила поради у своїх прихильників в Instagram:
- чекати далі на запрошення на гранд-фінал "Євробачення-2023";
- відмовитися від пропозиції виступу на гранд-фіналі "Євробачення-2023" у разі, якщо така все ж надійде.
Зрештою один з режисерів та креативний директор цьогорічного "Євробачення" від України Герман Нєнов повідомив, що співачка все-таки зʼявиться у фіналі конкурсу. Втім виступатиме Руслана не в Ліверпулі, а Києві. За словами Нєнова, ця поява матиме особливу місію.
Таким чином, на "Євробаченні-2023" будуть задіяні переможці від України на конкурсі, а саме Джамала, Kalush Orchestra та Руслана Лижичко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що композитор, співак Андрій Данилко прокоментував скандал навколо "Євробачення-2023" та Руслани, яку не звали на конкурс. Також ми розповідали про цілі поїздки на пісенний конкурс учасників від України, гурту TVORCHI.