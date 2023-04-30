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Після гучного скандалу Руслані дали можливість виступити на "Євробаченні-2023": але є нюанс

30 квітня 2023 11:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Після гучного скандалу Руслані дали можливість виступити на "Євробаченні-2023": але є нюанс
Співачка Руслана Лижичко. Фото: Instagram/ruslana.lyzhychko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня співачка Руслана Лижичко висловила своє обурення, що її не запросили виступати "Євробаченні-2023", який незабаром пройде в англійському Ліверпулі. У соцмережах активно обговорювали цей кейс. Креативний директор від України на цьогорічному конкурсі Герман Нєнов заявив, що Руслана все ж таки з’явиться у фіналі конкурсу. 

Про це повідомляє "Унісон".

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Що вирішили

Напередодні переможниця "Євробачення-2004" попросила поради у своїх прихильників в Instagram:

  • чекати далі на запрошення на гранд-фінал "Євробачення-2023";
  • відмовитися від пропозиції виступу на гранд-фіналі "Євробачення-2023" у разі, якщо така все ж надійде.

Зрештою один з режисерів та креативний директор цьогорічного "Євробачення" від України Герман Нєнов повідомив, що співачка все-таки зʼявиться у фіналі конкурсу. Втім виступатиме Руслана не в Ліверпулі, а Києві. За словами Нєнова, ця поява матиме особливу місію.

Таким чином, на "Євробаченні-2023" будуть задіяні переможці від України на конкурсі, а саме Джамала, Kalush Orchestra та Руслана Лижичко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

Нагадаємо, раніше ми писали, що композитор, співак Андрій Данилко прокоментував скандал навколо "Євробачення-2023" та Руслани, яку не звали на конкурс. Також ми розповідали про цілі поїздки на пісенний конкурс учасників від України, гурту TVORCHI.

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