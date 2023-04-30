После громкого скандала Руслане дали возможность выступить на "Евровидении-2023": но есть нюанс

Певица Руслана Лыжичко. Фото: Instagram/ruslana.lyzhychko

На прошлой неделе певица Руслана Лыжичко выразила свое негодование, что ее не пригласили выступать в "Евровидении-2023", который вскоре пройдет в английском Ливерпуле. В соцсетях активно обсуждали этот кейс. Креативный директор от Украины на конкурсе Герман Ненов заявил, что Руслана все же появится в финале конкурса.

Об этом сообщает "Унисон".

Читайте также:

Что решили

Накануне победительница "Евровидения-2004" попросила совета у своих поклонников в Instagram:

ждать дальше приглашения на гранд-финал "Евровидения-2023";

отказаться от предложения выступления на гранд-финале "Евровидения-2023" в случае, если такое все же поступит.

В конце концов, один из режиссеров и креативный директор "Евровидения" от Украины, Герман Ненов, сообщил, что певица все-таки появится в финале конкурса. Впрочем, Руслана будет выступать не в Ливерпуле, а в Киеве. По словам Ненова, это появление будет иметь особую миссию.

Таким образом, на Евровидении-2023 будут задействованы победители от Украины на конкурсе, а именно Джамала, Kalush Orchestra и Руслана Лижичко.

Напомним, ранее мы писали, что композитор, певец Андрей Данилко, прокомментировал скандал вокруг "Евровидения-2023" и Русланы, которую не звали на конкурс. Также мы рассказывали о целях поездки на песенный конкурс участников от Украины, группы TVORCHI.