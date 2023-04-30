После громкого скандала Руслане дали возможность выступить на "Евровидении-2023": но есть нюанс
На прошлой неделе певица Руслана Лыжичко выразила свое негодование, что ее не пригласили выступать в "Евровидении-2023", который вскоре пройдет в английском Ливерпуле. В соцсетях активно обсуждали этот кейс. Креативный директор от Украины на конкурсе Герман Ненов заявил, что Руслана все же появится в финале конкурса.
Об этом сообщает "Унисон".
Что решили
Накануне победительница "Евровидения-2004" попросила совета у своих поклонников в Instagram:
- ждать дальше приглашения на гранд-финал "Евровидения-2023";
- отказаться от предложения выступления на гранд-финале "Евровидения-2023" в случае, если такое все же поступит.
В конце концов, один из режиссеров и креативный директор "Евровидения" от Украины, Герман Ненов, сообщил, что певица все-таки появится в финале конкурса. Впрочем, Руслана будет выступать не в Ливерпуле, а в Киеве. По словам Ненова, это появление будет иметь особую миссию.
Таким образом, на Евровидении-2023 будут задействованы победители от Украины на конкурсе, а именно Джамала, Kalush Orchestra и Руслана Лижичко.
Напомним, ранее мы писали, что композитор, певец Андрей Данилко, прокомментировал скандал вокруг "Евровидения-2023" и Русланы, которую не звали на конкурс. Также мы рассказывали о целях поездки на песенный конкурс участников от Украины, группы TVORCHI.