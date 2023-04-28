Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тіна Кароль відреагувала на скандал з росіянами, які працювали над її новим кліпом arrow

Тіна Кароль відреагувала на скандал з росіянами, які працювали над її новим кліпом

28 квітня 2023 16:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тіна Кароль відреагувала на скандал з росіянами, які працювали над її новим кліпом
Співачка Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В соцмережах вибухнув скандал зі співачкою Тіною Кароль. В день кривавих масованих обстрілів 28 квітня, артистка презентувала новий кліп на пісню "Honey & Мед". Уважні шанувальники помітили, що як мінімум двох росіян залучили до роботи над відео. Дізнавшись про це та численні звинувачення у нібито співпраці з громадянами країни-терориста, Кароль записала відеозвернення. 

Співачка опублікувала його у своєму Telegram-каналі. 

Читайте також:

Що сказала Кароль 

Зйомки відео на пісню "Honey & Мед" проходили у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Кліп зняв український режисер Генрі Ліпатов. Він народився в радянській Росії, але виріс в Києві. Після цього заснував власну компанію. З ним Тіна Кароль співпрацює вже не вперше. 

Про те що до роботи над кліпом були залучені росіяни, які живуть в Тюмені, співачка не знала. 

"Це безпосередньо люди, які щось фарбують, щось малюють, хтось робить монтаж, постпродакшен. І всіх цих людей я ніколи не знаю і ніколи з ними не дотична… Мені так само не приємно. Для мене війна існує з 2014 року. Я на інформаційному та культурному спротиві знаходжусь давно і завжди. Тому жодної зради не має", — заявила Кароль.

Також співачка зазначила, що чекатиме на офіційні пояснення та вибачення від продакшену, який працював над її новим кліпом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анастасія  Приходько запевнила: п'ятий президент України Петро Порошенко зробив все можливе для того, аби їй анулювали візу в США. Також ми розповідали, що Тіна Кароль з іншими українськими суперзірками виступить у фіналі "Євробачення-2023" в англійському Ліверпулі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB