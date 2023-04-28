Тіна Кароль відреагувала на скандал з росіянами, які працювали над її новим кліпом

Співачка Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

В соцмережах вибухнув скандал зі співачкою Тіною Кароль. В день кривавих масованих обстрілів 28 квітня, артистка презентувала новий кліп на пісню "Honey & Мед". Уважні шанувальники помітили, що як мінімум двох росіян залучили до роботи над відео. Дізнавшись про це та численні звинувачення у нібито співпраці з громадянами країни-терориста, Кароль записала відеозвернення.

Співачка опублікувала його у своєму Telegram-каналі.

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Що сказала Кароль

Зйомки відео на пісню "Honey & Мед" проходили у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Кліп зняв український режисер Генрі Ліпатов. Він народився в радянській Росії, але виріс в Києві. Після цього заснував власну компанію. З ним Тіна Кароль співпрацює вже не вперше.

Про те що до роботи над кліпом були залучені росіяни, які живуть в Тюмені, співачка не знала.

"Це безпосередньо люди, які щось фарбують, щось малюють, хтось робить монтаж, постпродакшен. І всіх цих людей я ніколи не знаю і ніколи з ними не дотична… Мені так само не приємно. Для мене війна існує з 2014 року. Я на інформаційному та культурному спротиві знаходжусь давно і завжди. Тому жодної зради не має", — заявила Кароль.

Також співачка зазначила, що чекатиме на офіційні пояснення та вибачення від продакшену, який працював над її новим кліпом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анастасія Приходько запевнила: п'ятий президент України Петро Порошенко зробив все можливе для того, аби їй анулювали візу в США. Також ми розповідали, що Тіна Кароль з іншими українськими суперзірками виступить у фіналі "Євробачення-2023" в англійському Ліверпулі.