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После громкого скандала с россиянами Кароль выпустила новый клип на песню "Мед"

5 мая 2023 16:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
После громкого скандала с россиянами Кароль выпустила новый клип на песню "Мед"
Певица Тина Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно в соцсетях разразился скандал с певицей Тиной Кароль. В день кровавых массированных обстрелов 28 апреля артистка презентовала клип на песню "Honey & Мед". Внимательные поклонники заметили, что, как минимум двух россиян привлекли к работе над видео. Кароль удалила клип и представила новый на украиноязычную версию композиции.

Видео доступно на YouTube канале певицы.

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О новом клип

В клипе певица исполняет песню, закутавшись в белое одеяло на фоне людных улиц Киева. По словам Тины, одеяло в клипе является символом крепости, в которой спрятано ее хрупкое сердце.

В основу нового клипа легли трогательные кадры поклонников Кароль, которые в знак поддержки любимой певицы организовали своеобразный флешмоб и опубликовали в своих социальных сетях видео и каверы на песню "Мед".

"Иногда смелость нужна для искренности. Я благодарю всех, кто был неравнодушен к судьбе песни "Мед", — написала певица.

Напомним, ранее мы писали, что молдавский певец Дан Балан представил новую видеоработу на композицию Love Maria, которую сняли еще в довоенном Киеве.

Также мы рассказывали, что Дмитрий Монатик выпустил первое сольное видео с начала полномасштабной войны.

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