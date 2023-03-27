После громкого заявления Лорак уехала снимать новый клип в Европу: где можно встретить предательницу
Накануне обладательница украинского гражданства певица Ани Лорак сделала громкое заявление, в котором сообщила, мол, украинская власть поставила ей ультиматум 2014 года, из-за чего она переехала в россию. Там он продолжает зарабатывать деньги даже во время полномасштабной войны. В рамках промо своих новых песен Лорак уехала снимать новый клип в Европу.
Видео с бекстейджа в своих Instastories опубликовал оператор Максим Мошкин.
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Ани Лорак активно готовится к большому концерту в столице страны-террориста. В свой день рождения, 27 сентября, Каролина Куек (настоящее имя певицы) представит новую программу, а на сцену выйдут немало путинистов и звездных друзей Лорак, котоыре ничего не сделали чтобы остановить кровавую войну на ее Родине.
Предательница улетела в немецкий город Ганновер. Она спокойно гуляла по улочкам европейского города, который приютил немало украинских беженцев и позировала перед камерой в солнезащитных очках.
Сама Лорак в своих соцсетях после громкого заявления ничего не опубликовала и продолжает замалчивать полномасштабную войну и кровавые действия кремля. Кстати, войну Каролина называет конфликтом, за что ее захейтили в комментариях.
Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак рекламирует себя на транспорте оккупантов. Также мы рассказывали, что Каролина Куек рассекретила своего бойфренда, с которым живет в Испании.