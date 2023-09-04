Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow После Японии и США группа KAZKA возвращается с концертом в Киев arrow

После Японии и США группа KAZKA возвращается с концертом в Киев

4 сентября 2023 15:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
После Японии и США группа KAZKA возвращается с концертом в Киев.
Группа KAZKA. Фото: менеджмент группы
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

8 сентября поп-группа KAZKA сыграет благотворительный концерт в артпространстве UYAVA. Цель выступления — сбор средств на автомобиль для воинов ВСУ.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

Читайте также:

Долгожданное возвращение

8 сентября гостей артпространства UYAVA ожидает выступление группы KAZKA. В этом году группа отмечает 7 летие с момента создания.

"Наконец-то! Мы счастливы анонсировать большое сольное выступление в родном Киеве! За последние полтора года мы пели в далекой Японии, ездили туром по США и Канаде, видели почти всю Европу. Мы появлялись на экранах на Таймс Сквере и в районе Сибуя. Мы много путешествовали по горячи точками и давали благотворительные концерты в Украине. И вот мы в Киеве. В городе, где все началось 7 лет назад. В любимой точке на карте, которая каждый раз окутывает чувством любви и дарит самые теплые встречи" — рассказала Александра Зарицкая.

 

Напомним, фронтвумен группы KAZKA выиграла в Японии уникальный приз.

Раньше мы рассказывали, что Александра Зарицкая готовится к свадьбе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз