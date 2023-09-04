После Японии и США группа KAZKA возвращается с концертом в Киев.

Группа KAZKA. Фото: менеджмент группы

8 сентября поп-группа KAZKA сыграет благотворительный концерт в артпространстве UYAVA. Цель выступления — сбор средств на автомобиль для воинов ВСУ.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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8 сентября гостей артпространства UYAVA ожидает выступление группы KAZKA. В этом году группа отмечает 7 летие с момента создания.

"Наконец-то! Мы счастливы анонсировать большое сольное выступление в родном Киеве! За последние полтора года мы пели в далекой Японии, ездили туром по США и Канаде, видели почти всю Европу. Мы появлялись на экранах на Таймс Сквере и в районе Сибуя. Мы много путешествовали по горячи точками и давали благотворительные концерты в Украине. И вот мы в Киеве. В городе, где все началось 7 лет назад. В любимой точке на карте, которая каждый раз окутывает чувством любви и дарит самые теплые встречи" — рассказала Александра Зарицкая.

Напомним, фронтвумен группы KAZKA выиграла в Японии уникальный приз.

Раньше мы рассказывали, что Александра Зарицкая готовится к свадьбе.