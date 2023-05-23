После скандала с Павликом его жена голодала пять дней

Певец Виктор Павлик с женой, блогершей Екатериной Репяховой. Фото: Instagram/repyahovakate

Недавно блогерша Екатерина Репьяхова опубликовала видео, из-за которого у ее мужа, певца Виктора Павлика возникли проблемы с полицией и военными. После публичной огласки и скандала молодая женщина голодала почти неделю.

Об этом блогерша сообщила в своих соцсетях.

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Голодание жены Павлика

28-летняя блогерша рассказала подписчикам, что она пять дней вообще не могла ничего есть. Екатерина едва не довела себя до потери сознания на улице.

"Не им ничего совсем. До такой степени, что уже не могу поднять Мишу (сын звездной пары. — Ред.) в 15 кг. Сегодня меня скрутило прямо на улице, не могла встать с асфальта. Поэтому ела силой", — сообщила в сториз Репяхова.

Блогерша заставила себя съесть суп и вареный рис. Впрочем, жена Павлика призналась, что она не знает, как ей вернуть аппетит.

Жена Виктора Павлика ужинает рисом. Фото: Instagram/repyahovakate

Скандал с Павликом

Екатерина Репяхова похвасталась в соцсетях, что у артиста есть спецпропуск. Более того, она ее показала в Instastories. В видео блогерша говорила, что так быстро и беспрепятственно едут по закрытому киевскому мосту, потому что имеют "волшебную бумажку". И это вроде бы романтический подарок для нее от Павлика.

Кстати, во время управления автомобилем певец не был пристегнут ремнями безопасности. Все это возмутило украинцев. Впоследствии полиция Киева изъяла у Павлика спецпропуск для проверки.

Напомним, ранее мы писали, что в Берлине (Германия) отменили концерт Виктора Павлика из-за скандала со спецпропуском. Также мы рассказывали, есть ли у годовалого сына Репяховой и Павлика проблемы со слухом.