Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow После заявлений о танках ВСУ в Казахстане отменили концерт путиниста Григория Лепса arrow

После заявлений о танках ВСУ в Казахстане отменили концерт путиниста Григория Лепса

19 июня 2023 13:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
После заявлений о танках ВСУ в Казахстане отменили концерт путиниста Григория Лепса
Российский пропутинский певец Григорий Лепс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Казахстане отменили концерт пропутинского российского певца Григория Лепса. Пропагандист неоднократно нарушал правила пересечения границы, посещал временно оккупированные территории, а недавно сделал громкое заявление о танках ВСУ.

Об отмене концерта в Instagram сообщил один из комплексов отдыха, где планировал выступить Лепс.

Читайте также:

Казахи против Лепса

Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою площадку для выступления Григория Лепса, объявила о расторжении договора с организаторами концерта без участия другой стороны.

Концерт российского звездного пропагандиста в городе Конаев отменили после его обещаний выплатить по миллиону рублей каждому за уничтожение украинских танков "Леопард" и "Абрамс".

Скриншот: Instagram/makaoluxuryvillage

В комментариях казахи выразили поддержку решению комплекса отменить концерт пропагандиста.

  • Очень верное решение. Тем, кто за войну и ее пропаганду, нет места в нашей стране.
  • Правильное решение! Все рашисты должны быть в Гааге, а не у нас.
  • Опомнились. В дальнейшем проверяйте, кого зовете. Народ бдит.

Ранее в Казахстане отменили концерт Полины Гагариной, поскольку она, как и МакSим, поддерживает политику Кремля. Однако выступления путинистов Филиппа Киркорова и группы "Баста" прошли спокойно, несмотря на то, что они также поддерживают оккупантов.

Напомним, ранее мы писали, что российский актер Никита Джигурда присоединился к оккупантам на Донбассе. Также мы рассказывали, что заключенный российский актер Михаил Ефремов хотел попасть в "Вагнер" и воевать против Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас