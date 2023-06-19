После заявлений о танках ВСУ в Казахстане отменили концерт путиниста Григория Лепса

Российский пропутинский певец Григорий Лепс. Фото: Google

В Казахстане отменили концерт пропутинского российского певца Григория Лепса. Пропагандист неоднократно нарушал правила пересечения границы, посещал временно оккупированные территории, а недавно сделал громкое заявление о танках ВСУ.

Об отмене концерта в Instagram сообщил один из комплексов отдыха, где планировал выступить Лепс.

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Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою площадку для выступления Григория Лепса, объявила о расторжении договора с организаторами концерта без участия другой стороны.

Концерт российского звездного пропагандиста в городе Конаев отменили после его обещаний выплатить по миллиону рублей каждому за уничтожение украинских танков "Леопард" и "Абрамс".

Скриншот: Instagram/makaoluxuryvillage

В комментариях казахи выразили поддержку решению комплекса отменить концерт пропагандиста.

Очень верное решение. Тем, кто за войну и ее пропаганду, нет места в нашей стране.

Правильное решение! Все рашисты должны быть в Гааге, а не у нас.

Опомнились. В дальнейшем проверяйте, кого зовете. Народ бдит.

Ранее в Казахстане отменили концерт Полины Гагариной, поскольку она, как и МакSим, поддерживает политику Кремля. Однако выступления путинистов Филиппа Киркорова и группы "Баста" прошли спокойно, несмотря на то, что они также поддерживают оккупантов.

Напомним, ранее мы писали, что российский актер Никита Джигурда присоединился к оккупантам на Донбассе. Также мы рассказывали, что заключенный российский актер Михаил Ефремов хотел попасть в "Вагнер" и воевать против Украины.