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Після заяви про розлучення Камалія звернулася до чоловіка через Instagram

21 квітня 2023 17:36
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Після заяви про розлучення Камалія звернулася до чоловіка через Instagram
Співачка Камалія. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Українська співачка Камалія нещодавно знову з'явилася з чоловіком на публіці. Прихильники тоді вирішили, що зірка просто передумала розлучатися з мільярдером Мохаммадом Захуром, але схоже, що пара більше не разом.

У своєму Instagram співачка зробила допис, у якому привітала всіх мусульман та Захура із завершенням Рамадану. Цікаво, що на фото співачка була сама.

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Допис співачки в Instagram викликав багато запитань у прихільників, адже всі звикли, що на свята сім'я завжди збирається у повному складі. Вийнятком не став і Великдень, хоча на той час Камалія вже оголосила про розлучення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нова публікація Камалії, скоріше за все, повідомляє про те, що на традиційне святкове фото з чоловіком та доньками цього разу очікувати точно не слід.

Можливо, це пов'язано з тим, що пара більше не живе разом. Ходять чутки, що Мохаммад Захур вже залишив Україну та повернувся до сташої доньки у Лондон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раніше стало відомо, що бойфренд Наді Дорофєєвої першим привітав її з днем народження.

Прихильники Ксенії Мішиної розкритикували її за нову фотосесію.

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