После заявления о разводе Камалия обратилась к мужу через Instagram

Певица Камалия. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия недавно снова появилась с мужем на публике. Поклонники решили, что звезда уже передумала разводиться с миллиардером Мохаммадом Захуром, но похоже, что пара действительно больше не вместе.

В своем Instagram певица сделала публикацию, в которой поздравила всех мусульман и Захура с завершением Рамадана. Любопытно, что на фото певица была одна.

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Пост певицы в Instagram вызвал много вопросов у поклонников, ведь все привыкли, что на праздники семья всегда собирается в полном составе. Исключением не стала и Пасха, хотя к тому времени Камалия уже объявила о разводе.

Новая публикация певицы, скорее всего, говорит о том, что традиционного праздничного фото с мужем и дочерьми в этот раз ждать точно не стоит.

Возможно, это связано с тем, что пара больше не живет вместе. Ходят слухи, что Мохаммад Захур уже покинул Украину и вернулся к старшей дочери в Лондон.

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