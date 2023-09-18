Письменник Анджей Сапковський розповів, коли вийде нова книга "Відьмак"

Письменник Анджей Сапковський. Фото: google

Письменник Анджей Сапковський розповів, що працює над новою книгою "Відьмака". За його словами, дата виходу книги "залежить від музи".

Про це Анджей Сапковський розповів в інтерв'ю Radio One.

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Як відомо, нещодавно Анджей Сапковський підтвердив, що працює над новим романом про Відьмака. За словами письменника, дата виходу книги "залежить від музи".

"Вона буде, але всі припускали, що вона буде завтра... Я спростовую цю чутку. Книжка не буде завтра, не буде навіть післязавтра. Все залежить від музи, чи пролетить вона над будинком, чи ні", — сказав він.

Автор саги про Відьмака запевняє, що його любов до літератури не остигає і навіть розквітає. Це також стосується Геральта та інших персонажів книг.

Однак Сапковський наголосив, що не буде ділитись чи натякати читачам, що їх чекає в новому романі, оскільки "надто часто конкуренти крадуть ідеї".

Нагадаємо, у червні цього року платформи Netflix показала офіційний кліп із третього сезону серіалу "Відьмак", який стане останнім для 40-річного англійського актора Генрі Кавелла.

Також ми розповідали, що голлівудський актор шведського походження Дольф Лундгрен приєднався до акторського складу спінофу серіалу "Відьмак".