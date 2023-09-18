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Письменник Анджей Сапковський розповів, коли вийде нова книга "Відьмак"

18 вересня 2023 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Письменник Анджей Сапковський розповів, коли вийде нова книга "Відьмак"
Письменник Анджей Сапковський. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Письменник Анджей Сапковський розповів, що працює над новою книгою "Відьмака". За його словами, дата виходу книги "залежить від музи".

Про це Анджей Сапковський розповів в інтерв'ю Radio One.

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Коли вийде нова книга "Відьмак"

Як відомо, нещодавно Анджей Сапковський підтвердив, що працює над новим романом про Відьмака. За словами письменника, дата виходу книги "залежить від музи".

"Вона буде, але всі припускали, що вона буде завтра... Я спростовую цю чутку. Книжка не буде завтра, не буде навіть післязавтра. Все залежить від музи,  чи пролетить вона над будинком, чи ні", — сказав він. 

Автор саги про Відьмака запевняє, що його любов до літератури не остигає і навіть розквітає. Це також стосується Геральта та інших персонажів книг. 

Однак Сапковський наголосив, що не буде ділитись чи натякати читачам, що їх чекає в новому романі, оскільки "надто часто конкуренти крадуть ідеї".

Нагадаємо, у червні цього року платформи Netflix показала офіційний кліп із третього сезону серіалу "Відьмак", який стане останнім для 40-річного англійського актора Генрі Кавелла. 

Також ми розповідали, що голлівудський актор шведського походження Дольф Лундгрен приєднався до акторського складу спінофу серіалу "Відьмак"

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