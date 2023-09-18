Писатель Анджей Сапковский рассказал, когда выйдет новая книга "Ведьмак"
Писатель Анджей Сапковский рассказал, что работает над новой книгой "Ведьмака". По его словам, дата выхода книги зависит от музы.
Об этом Анджей Сапковский рассказал в интервью Radio One.
Когда выйдет новая книга "Ведьмак"
Как известно, недавно Анджей Сапковский подтвердил, что работает над новым романом о Ведьмаке. По словам писателя, дата выхода книги "зависит от музы".
"Она будет, но все предполагали, что она будет завтра... Я опровергаю этот слух. Книга не будет завтра, не будет даже послезавтра. Все зависит от музы, пролетит ли она над домом или нет", — сказал он.
Автор саги о Ведьмаке уверяет, что его любовь к литературе не остывает и даже расцветает. Это касается Геральта и других персонажей книг.
Однако Сапковский подчеркнул, что не будет делиться или намекать читателям, что их ждет в новом романе, поскольку "слишком часто конкуренты воруют идеи".
Напомним, в июне этого года платформы Netflix показала официальный клип из третьего сезона сериала "Ведьмак", который станет последним для 40-летнего английского актера Генри Кавелла.
Также мы рассказывали, что голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен присоединился к актерскому составу спинофу сериала "Ведьмак".