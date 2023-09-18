Писатель Анджей Сапковский рассказал, когда выйдет новая книга "Ведьмак"

Писатель Анджей Сапковский. Фото: google

Писатель Анджей Сапковский рассказал, что работает над новой книгой "Ведьмака". По его словам, дата выхода книги зависит от музы.

Об этом Анджей Сапковский рассказал в интервью Radio One.

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Как известно, недавно Анджей Сапковский подтвердил, что работает над новым романом о Ведьмаке. По словам писателя, дата выхода книги "зависит от музы".

"Она будет, но все предполагали, что она будет завтра... Я опровергаю этот слух. Книга не будет завтра, не будет даже послезавтра. Все зависит от музы, пролетит ли она над домом или нет", — сказал он.

Автор саги о Ведьмаке уверяет, что его любовь к литературе не остывает и даже расцветает. Это касается Геральта и других персонажей книг.

Однако Сапковский подчеркнул, что не будет делиться или намекать читателям, что их ждет в новом романе, поскольку "слишком часто конкуренты воруют идеи".

Напомним, в июне этого года платформы Netflix показала официальный клип из третьего сезона сериала "Ведьмак", который станет последним для 40-летнего английского актера Генри Кавелла.

Также мы рассказывали, что голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен присоединился к актерскому составу спинофу сериала "Ведьмак".