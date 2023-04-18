Песни несокрушимой Украины: премия YUNA объявила победителей
В прямом эфире на официальном YouTube-канале Национальной музыкальной премии YUNA состоялось оглашение имен артистов, получивших награды. Лозунг нынешней премии — "Песни несокрушимой Украины".
Новини.LIVE расскажет подробнее о церемонии и победителях YUNA-2023.
Победители премии
Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали из списка ТОП-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля — 31 декабря 2022 года.
Победили 12 песен, набравших больше всего голосов экспертов:
- 24/02 — БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
- 2step — АНТИТІЛА и Ed Sheeran
- Місто Марії — Океан Ельзы
- Біля тополі — SHUMEI
- Пес Патрон — KARTA SVITU
- Біля серця — KOLA
- Hey Hey Rise Up — Андрей Хлывнюк (Бумбокс) и Pink Floyd
- Чути гімн — SKOFKA
- Буде весна — Макс Барских
- Враже — Енджи Крейда
- Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi
- Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) — Бумбокс и The Kiffness
Участники церемонии награждения
Ведущими эфира стали шоумен Владимир Остапчук и генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько. Специальной гостью объявления стала певица Камалия (KAMALIYA). Компанию ей составил пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, являющийся соучредителем премии. Звездная пара днями объявила о своем разводе после 20 лет брака.
Отметим, что в состав жюри YUNA традиционно входят представители радиостанций, музыкального телевидения, билетных операторов, музыкальные обозреватели и аналитики СМИ с более чем пятилетним опытом работы в соответствующей сфере.
Напомним, ранее мы писали, кто из украинских артистов выступит 13 мая в финале песенного конкурса "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что группа Kalush Orchestra представила клип на дуэтную песню с известным канадским рэпером.