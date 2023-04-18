Песни несокрушимой Украины: премия YUNA объявила победителей

Соведущий церемонии награждения Национальной музыкальной премии YUNA-2023, шоумен Владимир Остапчук. Фото: менеджмент премии YUNA

В прямом эфире на официальном YouTube-канале Национальной музыкальной премии YUNA состоялось оглашение имен артистов, получивших награды. Лозунг нынешней премии — "Песни несокрушимой Украины".

Новини.LIVE расскажет подробнее о церемонии и победителях YUNA-2023.

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Победители премии

Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали из списка ТОП-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля — 31 декабря 2022 года.

Победили 12 песен, набравших больше всего голосов экспертов:

24/02 — БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

2step — АНТИТІЛА и Ed Sheeran

Місто Марії — Океан Ельзы

Біля тополі — SHUMEI

Пес Патрон — KARTA SVITU

Біля серця — KOLA

Hey Hey Rise Up — Андрей Хлывнюк (Бумбокс) и Pink Floyd

Чути гімн — SKOFKA

Буде весна — Макс Барских

Враже — Енджи Крейда

Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) — Бумбокс и The Kiffness

Участники церемонии награждения

Ведущими эфира стали шоумен Владимир Остапчук и генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько. Специальной гостью объявления стала певица Камалия (KAMALIYA). Компанию ей составил пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, являющийся соучредителем премии. Звездная пара днями объявила о своем разводе после 20 лет брака.

Певица Камалия и пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур. Фото: менеджмент премии YUNA

Участники церемонии награждения Национальной музыкальной премии YUNA-2023. Фото: менеджмент премии YUNA

Отметим, что в состав жюри YUNA традиционно входят представители радиостанций, музыкального телевидения, билетных операторов, музыкальные обозреватели и аналитики СМИ с более чем пятилетним опытом работы в соответствующей сфере.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинских артистов выступит 13 мая в финале песенного конкурса "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что группа Kalush Orchestra представила клип на дуэтную песню с известным канадским рэпером.