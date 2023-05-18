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Песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет

18 мая 2023 08:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет
Певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно в английском Ливерпуле завершился 67-й песенный конкурс "Евровидение". Музыкальные эксперты продолжают подводить итоги. Так, например, престижное британское издание The Guardian представило рейтинг лучших песен-победительниц конкурса за всю историю конкурса.

Об этом сообщается на сайте ресурса.

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За 67 лет на "Евровидении" победили 69 артистов (в 1969 году первое место заняли сразу четыре страны). Именно рейтинг из 69 песен и составил The Guardian. Все украинские артисты попали в ТОП-25.

Так, например, Stefania от группы Kalush Orchestra заняла 24-е место в рейтинге. А Wild Dances Русланы Лыжичко, которые в 2004 году принесли Украине первую победу на "Евровидении" — 13.

Лучший показатель среди наших артистов у Джамалы. Композиция "1944", которую артистка спела в 2016 году в Швеции, вошла в ТОП-3. В своих соцсетях певица лаконично поблагодарила The Guardian.

Второе место у французской певицы Франс Галль, которая в 1965 году представляла Люксембург с песней Poupée de Cire, Poupée de Son.

Первое место у легенды поп-музыки, шведской группы ABBA. В 1974-м они исполнили Waterloo и победили на конкурсе. Символично, что 50-летие этого события "Евровидение" будет праздновать на родине музыкантов.

Напомним, ранее мы писали, что Джамала тайком от боссов "Евровидения-2023" сделала задуманное в прямом эфире. Также мы рассказывали, что во время выступления на "Евровидении" у Верки Сердючки случился конфуз.

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