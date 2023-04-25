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Песня Майли Сайрус возглавила украинский Apple Music: как в этом помог TikTok

25 апреля 2023 17:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Песня Майли Сайрус возглавила украинский Apple Music: как в этом помог TikTok
Американская певица Майли Сайрус. Фото: Instagram/mileycyrus
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале этой весны после трех лет перерыва американская певица Майли Сайрус представила новый альбом Endless Summer Vacation. Главный сингл Flowers до сих пор напевают миллионы слушателей по всему миру. Впрочем, другая песня безо всякого промо от менеджмента артистки возглавила украинский чарт Apple Music.

Новини.LIVE расскажет, как в этом помогла социальная сеть TikTok.

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Подробности

В новый альбом 30-летней певицы вошли 12 композиций. На три из них, а именно Flowers, River и Jaded Майли презентовала видео. А вот на песню Island поклонники начали делать собственные ролики в TikTok.

Один из них попал в тренды соцсети и всего за несколько дней набрал почти 4 млн просмотров.

@mileycontent

only thing that's missing here is you and our tv❤️ #mileycyrus #singing

♬ Island - Miley Cyrus

Под видео множество комментариев оставили украинские пользователи TikTok. Они в восторге от песни, а некоторые из них переслушивают ее раз за разом.

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Комментарии под фан-видео на песню Island Майли Сайрус. Скриншот: TikTok/mileycontent

Такая активность от украинцев не прошла мимо чартов. Песня Island возглавил национальный Apple Music и уверенно удерживает первое место. Это в очередной раз доказывает иногда недооцененный потенциал соцсетей.

Украинский чарт Apple Music на 25.04.2023. Скриншот: kworb.net

Напомним, ранее мы писали, что победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала перепела "гимн" женщин Майли Сайрус, композицию Flowers. Также мы рассказывали, что американская актриса и певица Зендея, объявившая об уходе из музыки, неожиданно выступила на фестивале Coachella.

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