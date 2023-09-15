Пиво та шницель: стало відомо, як принц Гаррі відсвяткував свій день народження

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Герцог і герцогиня Сассекські відсвяткували 39-й день народження принца Гаррі в німецькій пивній. Пара смакувала найкращим пивом Дюссельдорфа та куштувала традиційні страви.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі розпочав святкування свого 39-го дня народження ще напередодні. В одному з ресторанів замовив віденський шніцель, червону капусту та картопляне пюре. З дружиною Меган і дюжиною своїх помічників він сміявся. Наприкінці вечора пара позувала для фотографій із співробітниками закладу.

Принц Гаррі з дружиною та працівниками броварні. Фото: dailymail.co.uk/

"Він був прекрасним і дуже весело проводив час. Меган була чарівною", — поділилася співробітниця ресторану.

Броварня, де був принц Гаррі, розташована у старому місті Дюссельдорфа. Там герцогу Сассекському подарували торт до дня народження.

Принц та його компанія зайняли два столики. Гаррі подали шість маленьких сортів пива, віденський шніцель, свинячу рульку, ковбасу та тарілки смаженої картоплі та пюре.

Меган випила маленьку склянку пива.

У готелі помічники принца Гаррі заспівали йому Happy Birthday. Власник ресторану сказав, що Гаррі взяв рахунок і залишив великі чайові персоналу.

Вважається, що Гаррі влаштував вечірку напочатку, оскільки буде зайнятий подіями під час Ігор нескорених у п'ятницю.

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