Травмована Кейт Міддлтон навідалася до британської в'язниці

Прирнцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон була помічена з офіційним візитом вирушила до чоловічої в'язниці в Сурреї. Дружину принца Вільяма навіть обшукали на вході.

Про це пише Daily Mail.

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Кейт Міддлтон, у якої після травми на батуті були перебинтовані пальці, поспілкувалася з ув'язненими та працівниками установи. Також Кейт дала чорному лабрадору на ім’я Пенні перевірити її, коли вона входила до в'язниці.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Кейт обрала улюблений синій костюм від Alexander McQueen. Рішення Кейт одягнути Alexander McQueen прийшло після новин про те, що Сара Бертон, яка розробила весільну сукню для неї, пішла з посади креативного директора бренду після більш ніж 25 років роботи в компанії. Кейт також віддала належне своїм дітям, одягнувши намисто з їхніми ініціалами Midnight Moon Necklace від Даніелли Дрейпер вартістю 1070 фунтів стерлінгів, на якому були вигравірувані літери "G, L, C" на честь її дітей, 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти та п’ятирічного принца Луї.

Незважаючи на травму, вона посміхалася, вітаючи персонал і батьків колишніх правопорушників рукостисканням.

Речник Кенсінгтонського палацу підтвердив, що поранені пальці дружини принца Вільяма були "невеликою травмою, нічого серйозного", додавши, що принцеса нічого не зламала.

Кейт є патроном благодійної організації Forward Trust, яка займається боротьбою з залежностями. Під час візиту вона зустрілася з ув’язненими, які отримують допомогу від залежності у в’язниці.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса стала покровителькою The Forward Trust у червні 2021 року, коли благодійна організація об’єдналася з Action on Addiction, що стало одним із перших патронатів Її Королівської Високості у 2012 році.

Forward Trust працює у 25 в’язницях Великобританії, допомагаючи людям вирішити будь-яку проблему, починаючи від зловживання психоактивними речовинами та психічного здоров’я та закінчуючи пошуком роботи та житла для тих, хто виходить із в’язниці.

Раніше вишукана Кейт Міддлтон по-особливому вшанувала пам'ять Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.