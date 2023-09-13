Травмована Кейт Міддлтон навідалася до британської в'язниці
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон була помічена з офіційним візитом вирушила до чоловічої в'язниці в Сурреї. Дружину принца Вільяма навіть обшукали на вході.
Про це пише Daily Mail.
Елегантна Кейт Міддлтон підтримала засуджених
Кейт Міддлтон, у якої після травми на батуті були перебинтовані пальці, поспілкувалася з ув'язненими та працівниками установи. Також Кейт дала чорному лабрадору на ім’я Пенні перевірити її, коли вона входила до в'язниці.
Кейт обрала улюблений синій костюм від Alexander McQueen. Рішення Кейт одягнути Alexander McQueen прийшло після новин про те, що Сара Бертон, яка розробила весільну сукню для неї, пішла з посади креативного директора бренду після більш ніж 25 років роботи в компанії. Кейт також віддала належне своїм дітям, одягнувши намисто з їхніми ініціалами Midnight Moon Necklace від Даніелли Дрейпер вартістю 1070 фунтів стерлінгів, на якому були вигравірувані літери "G, L, C" на честь її дітей, 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти та п’ятирічного принца Луї.
Незважаючи на травму, вона посміхалася, вітаючи персонал і батьків колишніх правопорушників рукостисканням.
Речник Кенсінгтонського палацу підтвердив, що поранені пальці дружини принца Вільяма були "невеликою травмою, нічого серйозного", додавши, що принцеса нічого не зламала.
Кейт є патроном благодійної організації Forward Trust, яка займається боротьбою з залежностями. Під час візиту вона зустрілася з ув’язненими, які отримують допомогу від залежності у в’язниці.
Принцеса стала покровителькою The Forward Trust у червні 2021 року, коли благодійна організація об’єдналася з Action on Addiction, що стало одним із перших патронатів Її Королівської Високості у 2012 році.
Forward Trust працює у 25 в’язницях Великобританії, допомагаючи людям вирішити будь-яку проблему, починаючи від зловживання психоактивними речовинами та психічного здоров’я та закінчуючи пошуком роботи та житла для тих, хто виходить із в’язниці.
Раніше вишукана Кейт Міддлтон по-особливому вшанувала пам'ять Єлизавети ІІ.
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