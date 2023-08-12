Плакала и пряталась: Бритни Спирс шокировала историей неудачного ботокса

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс ошеломила личной историей неудачной ботокс процедуры. Звезда призналась, что больше не будет никогда прибегать к этому методу.

Об этом певица рассказала в своем Instagram.

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Две недели не выходила в люди

Певица Бритни Спирс рассказала о новом методе поддержания красоты. Звезда показалась с специальной наклейкой на лбу и заверила, что эта процедура более эффективна, чем ботокс.

"У меня большой лоб и мне нужна челка, но из-за нее плохо вижу. Много раз делала ботокс, так называемые "хорошие врачи" делали эту процедуру. Никогда больше не буду делать это в Лос-Анджелесе. Например, я впервые сделала губы в Нью-Йорке. И это гораздо лучше, чем в Лос-Анджелесе. Поэтому, когда я сделала ботокс, мои брови были на разном уровне: одна выше, одна ниже. Я не могла выйти в люди две недели. Сестра моей подруги постоянно смеялась надо мной. Я плакала и пошла к врачу. Хотела спросить, сколько еще так будет продолжаться. Он посоветовал подождать еще несколько недель. Я сказала, что "выгляжу, будто меня избили!" Так что ботокс — это ужас", — прокомментировала свой опыт Спирс.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс готовится к презентации собственных мемуаров. Стала известна дата релиза долгожданной книги, ее название, обложка и цена.

Напомним, муж певицы Бритни Спирс прокомментировал ее избиение. Сэм Асгари возмутился ситуацией с его женой.