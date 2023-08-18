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"Плакала весь концерт": Репяхова призналась, что расходилась с Виктором Павликом

18 августа 2023 14:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Плакала весь концерт": Репяхова зізналася, що розходилася з Віктором Павліком
Блоггерша Екатерина Репяхова и певец Виктор Павлик. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что в прошлом в отношениях с ее мужем не все было безоблачно. Женщина поделилась воспоминаниями об их проблемах в отношениях.

Об этом супруга Виктора Павлика сказала в Instagram.

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Несколько лет назад у Екатерины Репяховой чуть не закончили отношения с певцом. Об этом жена артиста рассказала, отвечая на вопросы фолловеров.

 

Блогер Екатерина Репяхова и певец Виктор Павлик. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Екатерина вспомнила, как была на концерте Тины Кароль и плакала под ее песню "Выше облаков":

"А еще мы расходились с Виктором Павликом, когда я была в Черкассах на концерте у Тины Кароль. Слушала песню "Выше облаков" и думала, что это о нас. И что это действительно конец нашей истории. Сильно плакала весь концерт", — сообщила Репяхова.

К счастью, у пары все наладилось и в этом году певец Виктор Павлик и его жена, блогер Екатерина Репьяхова отпраздновали третью годовщину брака. Виктор Павлик и Екатерина Репяхова воспитывают сына Михаила.

Напомним, блогер сообщила, что их с мужем годовалый сын Михаил страдает от проблем с задержкой речи.

Ранее супруга Виктора Павлика рассказала, есть ли проблемы со слухом у ее сына.

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