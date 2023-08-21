Юрій Горбунов розповів про свої стосунки з Потапом – що він про нього думає

Ведучий Юрій Горбунов з репером Потапом на святкуванні свого 50-річчя. Фото: JetSetter

Відомий український телеведучий, актор та заслужений артист України Юрій Горбунов висловився про репера та продюсера Потапа. Український ведучий заявив, як він відноситься до свого кума та близького друга, який був за кордоном на початку повномасштабної війни.

Про це Юрій Горбунов висловився під час інтерв’ю Аліні Доротюк у YouTube.

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Стосунки з Потапом

Український телеведучий та постійний ведучий популярного вокального шоу "Голос країни" Юрій Горбунов висловився про репера Потапа, який є його сусідом та кумом. Варто зазначити, що репера теж активно засуджують через те, що на початку війни він був у Іспанії.

Український репер Потап у Іспанії. Фото: Instagram Потапа

Юрій Горбунов зазначив, що між ним та його другом можуть бути відмінності у поглядах, зокрема, у питаннях війни. Але він підкреслив, що їхня дружба досі є міцною, незважаючи на певні непорозуміння. За словами ведучого, Потап не дарма став його кумом.

"Потап — мій кум, мій друг. У нас можуть бути різні погляди: на події, на війну, на довоєнні історії, але ми друзі. Ми сусіди. І Олексій не дарма став нашим кумом", — зазначив український телеведучий, коментуючи свої стосунки з Потапом.

Скандал з Юрієм Горбуновим

Не так давно український ведучий потрапив у гучний скандал, який одразу ж поширився мережею. Так, Юрій Горбунов планував зняти новий серіал на гроші з українського бюджету. Причому, він хотів витратити 33 мільйони гривень на зйомки цього серіалу.

Втім, нещодавно український телеведучий відмовився від бюджетних коштів через шум, який виник на тлі цього в мережі. Він зазначив, що він та його команда шукатимуть інші моживості для зйомок нового серіалу під назвою "СМТ Інгулець".

Публікація Юрія Горбунова зі зверненням щодо зйомок серіалу за бюджетні кошти. Фото: скриншот з Instagram

"З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту", — заявив Юрій Горбунов.

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Юрій Горбунов був помічений у США.

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Також ми повідомляли про те, що ведучий та актор Юрій Горбунов висловився про скандал за своєю участю.