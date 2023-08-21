"Планирую обратиться в СБУ": журналистку разозлил вояж Гобунова за границу во время войны

Шоумен Юрий Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Недавно шоумен Юрий Горбунов в интервью Алине Доротюк впервые прокомментировал информацию о том, что в марте 2022 он якобы пересекал границу Украины и Молдовы, но это зафиксировали только молдавские пограничники. Журналисты отреагировали на слова шоумена.

Об этом пишет Детектор медиа.

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По словам ведущего, все его выезды за границу официальны, зафиксированы в его паспорте. Информацию о выезде в начале полномасштабного вторжения шоуменом обнародовали журналисты издания "Цензор.НЕТ". Горбунов утверждает, что уже подал заявление в соответствующие органы для того, чтобы состоялось расследование.

"Не представляю, чтобы мог еще сказать Горбунов об этой истории, кроме того, чтобы говорить, что у него все хорошо. Я планирую в ближайшее время также обратиться в ДБР и СБУ, чтобы они изучили обстоятельства, указанные в моей статье. И еще — Горбунов и мне мог сказать, что у него все хорошо с выездами, но он прочитал сообщение, и неделю молчал.Мне кажется, когда все хорошо, ты можешь очень быстро объяснить, как и почему. Особенно, зная, что ты публичная персона, а тема очень раздражающая. Горбунов же даже в этом интервью ограничивается общими фразами, а не доказательствами или объяснениями законности пересечения границы", — журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко прокомментировала слова шоумена.

В начале августа интернет-издание "Цензор.НЕТ" сообщило, что в его распоряжении оказались документы молдавских пограничников, указывающих, что 52-летний телеведущий и продюсер Юрий Горбунов 1 марта 2022 года пересек границу Молдовы с ЕС вместе с сыновьями Данилом и Иваном. 26 марта Горбунов уехал снова, но один, после чего, по информации "Цензор.нет", находился в Испании в курортном городе С'Агаро. По данным источников издания, у Горбунова это было не единственное путешествие.

Ранее Юрий Горбунов рассказал, что он думает о Потапе, которого не было в Украине.

Напомним, Горбунов впервые прокомментировал громкое заявление Ефросининой относительно их дружбы.