Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Планирую обратиться в СБУ": журналистку разозлил вояж Гобунова за границу во время войны arrow

"Планирую обратиться в СБУ": журналистку разозлил вояж Гобунова за границу во время войны

21 августа 2023 14:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Планирую обратиться в СБУ": журналистку разозлил вояж Гобунова за границу во время войны
Шоумен Юрий Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно шоумен Юрий Горбунов в интервью Алине Доротюк впервые прокомментировал информацию о том, что в марте 2022 он якобы пересекал границу Украины и Молдовы, но это зафиксировали только молдавские пограничники. Журналисты отреагировали на слова шоумена.

Об этом пишет Детектор медиа.

Читайте также:

Вояж на отдых в начале полномасштабного вторжения

По словам ведущего, все его выезды за границу официальны, зафиксированы в его паспорте. Информацию о выезде в начале полномасштабного вторжения шоуменом обнародовали журналисты издания "Цензор.НЕТ". Горбунов утверждает, что уже подал заявление в соответствующие органы для того, чтобы состоялось расследование.

"Не представляю, чтобы мог еще сказать Горбунов об этой истории, кроме того, чтобы говорить, что у него все хорошо. Я планирую в ближайшее время также обратиться в ДБР и СБУ, чтобы они изучили обстоятельства, указанные в моей статье. И еще — Горбунов и мне мог сказать, что у него все хорошо с выездами, но он прочитал сообщение, и неделю молчал.Мне кажется, когда все хорошо, ты можешь очень быстро объяснить, как и почему. Особенно, зная, что ты публичная персона, а тема очень раздражающая. Горбунов же даже в этом интервью ограничивается общими фразами, а не доказательствами или объяснениями законности пересечения границы", — журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко прокомментировала слова шоумена.

 

В начале августа интернет-издание "Цензор.НЕТ" сообщило, что в его распоряжении оказались документы молдавских пограничников, указывающих, что 52-летний телеведущий и продюсер Юрий Горбунов 1 марта 2022 года пересек границу Молдовы с ЕС вместе с сыновьями Данилом и Иваном. 26 марта Горбунов уехал снова, но один, после чего, по информации "Цензор.нет", находился в Испании в курортном городе С'Агаро. По данным источников издания, у Горбунова это было не единственное путешествие.

Ранее Юрий Горбунов рассказал, что он думает о Потапе, которого не было в Украине.

Напомним, Горбунов впервые прокомментировал громкое заявление Ефросининой относительно их дружбы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз