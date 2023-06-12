Пластичний хірург розповів, як зірковий тренд на чіткі риси руйнує обличчя
Сьогодні все більше набирає популярності тренд з видалення грудок Біша. Зірки своїми гламурними фото у соцмережі активно сприяють цьому.
Про це пише Daily Mail.
Набряк та параліч
Віддалення підшкірного жиру призводить до того, що деформується овал обличчя, пошкоджує чутливі нерви, що може призвести до тривалого набряку і навіть паралічу обличчя, запевняє пластичний хірург Моніка Фаузі.
"Це все призведе до того, що люди будуть виглядати значно старшими з віком", — зазначає фахівець.
Все більше жінок, які звертаються по модну процедуру, просять зробити їх схожими на Кріссі Тейген та Беллу Хадід.
Янгол Victoria's Secret Кріссі Тейн зізналася своїм підписникам у Instagram, що робила процедуру і задоволена результатом.
Видалення грудок Біша займає 45 хвилин і коштує до £4,000. Фахівці розповідають, що багато хто звертається до недосвідчених лікарів, щоб заощадити гроші, потім це призводить до сумних наслідків.
"Букальний жир надає обличчю молодшого вигляду, з віком обсяг жиру зменшується, тому обличчя обвисає", — розповідає Моніка Фоузі.
Процедуру з видалення букального жиру робили з 1930 років, але саме через пости зірок у Мережі ця маніпуляція набула чималої популярності.
До речі, не тільки жінки звертаються до пластичних хірургів за цією процедурою, а і чоловіки. Так, нещодавно запідозрили у видаленні грудок Біша соліста One Direction Ліама Пейна.
Також популярністю користується інша процедура, коли в зону грудок Біша вводять спеціальну кислоту, але ризик так пошкодити нерв ще вищий.
У Великий Британії планують заборонити проведення процедури з видалення грудків Біша без медичних показників.
Нагадаємо, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Артистка взялася за корекцію фігури.
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