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Пластичний хірург розповів, як зірковий тренд на чіткі риси руйнує обличчя

12 червня 2023 18:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пластичний хірург розповів, як зірковий тренд на чіткі риси руйнує обличчя
Кріссі Тейген. Фото: instagram.com/chrissyteigen/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сьогодні все більше набирає популярності тренд з видалення грудок Біша. Зірки своїми гламурними фото у соцмережі активно сприяють цьому.

Про це пише Daily Mail.

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Набряк та параліч

Віддалення підшкірного жиру призводить до того, що деформується овал обличчя, пошкоджує чутливі нерви, що може призвести до тривалого набряку і навіть паралічу обличчя, запевняє пластичний хірург Моніка Фаузі.

"Це все призведе до того, що люди будуть виглядати значно старшими з віком", — зазначає фахівець.

 

 

Все більше жінок, які звертаються по модну процедуру, просять зробити їх схожими на Кріссі Тейген та Беллу Хадід.

Янгол Victoria's Secret Кріссі Тейн зізналася своїм підписникам у Instagram, що робила процедуру і задоволена результатом.

Видалення грудок Біша займає 45 хвилин і коштує до £4,000. Фахівці розповідають, що багато хто звертається до недосвідчених лікарів, щоб заощадити гроші, потім це призводить до сумних наслідків.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Букальний жир надає обличчю молодшого вигляду, з віком обсяг жиру зменшується, тому обличчя обвисає", — розповідає Моніка Фоузі.

Процедуру з видалення букального жиру робили з 1930 років, але саме через пости зірок у Мережі ця маніпуляція набула чималої популярності.

До речі, не тільки жінки звертаються до пластичних хірургів за цією процедурою, а і чоловіки. Так, нещодавно запідозрили у видаленні грудок Біша соліста One Direction Ліама Пейна.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Також популярністю користується інша процедура, коли в зону грудок Біша вводять спеціальну кислоту, але ризик так пошкодити нерв ще вищий.

У Великий Британії планують заборонити проведення процедури з видалення грудків Біша без медичних показників.

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Артистка взялася за корекцію фігури.

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