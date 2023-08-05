Пластический хирург назвал ТОП-10 самых красивых мужчин мира
Знаменитый пластический хирург Джулиан Де Сильва оценил, какие 10 мужчин-знаменитостей являются самыми красивыми в мире, согласно науке. Среди избранных звезды кино, музыки и спорта.
Об этом пишет Just Jered.
Врач использовал программное обеспечение, чтобы установить "греческое золотое сечение красоты", измеряющее физическое совершенство.
Знаменитости этого списка имеют почти идеальные лица по параметрам, которые определили с помощью картерных технологий.
10. Дуэйн Джонсон
По словам врача, у Дуэйна Джонсона симметричность лица составляет 86,07%.
9. Генри Голдинг
По словам врача, симметричность лица у Генри Голдинга составляет 87,98%.
8. Джордж Клуни
По словам врача, симметричность лица Джорджа Клуни составляет 89,91%.
7. Крис Эванс
По словам врача, симметричность лица у Криса Эванса составляет 91,9%.
6. Роберт Паттинсон
По словам врача, Роберт Паттинсон обладает симметричностью лица на 92,15%.
5. Футбольная звезда Джуд Беллингем
По словам врача, симметричность лица у футболиста Джуда Беллингема составляет 92,22%.
4. Гарри Стайлз
По словам врача, Гарри Стайлз обладает 92,30% симметричности лица.
3. Майкл Б. Джордан
По словам врача, Майкл Б. Джордан обладает симметричностью лица на 93,46%.
2. Крис Хемсворт
По словам врача, симметричность лица у Криса Хэмсворта составляет 93,53%.
1. Реге Жан Пейдж
По словам врача, у Реге-Жан Пейджа симметричность лица составляет 93,65%.
Напомним, пластический хирург рассказал, как звездный тренд на четкие черты разрушает лицо.
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