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Пластический хирург назвал ТОП-10 самых красивых мужчин мира

5 августа 2023 14:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пластический хирург назвал ТОП-10 самых красивых мужчин мира
Актеры Крис Эванс и Генри Кевил . Фото: instagram.com/teamcevans/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Знаменитый пластический хирург Джулиан Де Сильва оценил, какие 10 мужчин-знаменитостей являются самыми красивыми в мире, согласно науке. Среди избранных звезды кино, музыки и спорта.

Об этом пишет Just Jered.

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Знаменитости этого списка имеют почти идеальные лица по параметрам, которые определили с помощью картерных технологий.

10. Дуэйн Джонсон

По словам врача, у Дуэйна Джонсона симметричность лица составляет 86,07%.

 

Фото: instagram.com/therock/

9. Генри Голдинг

По словам врача, симметричность лица у Генри Голдинга составляет 87,98%.

 

Фото: instagram.com/henrygolding/

8. Джордж Клуни

По словам врача, симметричность лица Джорджа Клуни составляет 89,91%.

 

Фото: instagram.com/ge0rge_clo0ney

7. Крис Эванс

По словам врача, симметричность лица у Криса Эванса составляет 91,9%.

 

Фото: instagram.com/teamcevans/

6. Роберт Паттинсон

По словам врача, Роберт Паттинсон обладает симметричностью лица на 92,15%.

 

Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial

5. Футбольная звезда Джуд Беллингем

По словам врача, симметричность лица у футболиста Джуда Беллингема составляет 92,22%.

 

Фото: instagram.com/judebellingham

4. Гарри Стайлз

По словам врача, Гарри Стайлз обладает 92,30% симметричности лица.

 

Фото: instagram.com/harrystyles/

3. Майкл Б. Джордан

По словам врача, Майкл Б. Джордан обладает симметричностью лица на 93,46%.

 

Фото: instagram.com/michaelbjordan/

2. Крис Хемсворт

По словам врача, симметричность лица у Криса Хэмсворта составляет 93,53%.

 

Фото: instagram.com/chrishemsworth

1. Реге Жан Пейдж

По словам врача, у Реге-Жан Пейджа симметричность лица составляет 93,65%.

 

Фото: instagram.com/regejean/

Напомним, пластический хирург рассказал, как звездный тренд на четкие черты разрушает лицо.

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