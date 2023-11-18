Пластичний хірург прокоментував "нове" обличчя зіркової моделі Victoria Secret

Модель Адріана Ліма. Фото: instagram.com/adrianalima/

Модель Адріана Ліма шокувала своїм новим виглядом. Прихильники заговорили про її пластичні операції. Пластичні хірурги висловили свою експертну думку про зміни зовнішності Ліми і припустили, що зірку змінили філери, підтяжка брів, ботокс, трансплантація жиру та підтяжка для створення ефекту "лисячих очей".

Про це пише видання Daily Mail.

Читайте також:

Пластичні хірурги прокоментували зміни у зовнішності Адріани Ліми

Днями Адріана заявила, що це "обличчя втомленої мами підлітків, однорічного малюка та трьох собак". Колишній ангел Victoria's Secret опублікувала фото без макіяжу в інстаграмі. Про те, що Адріана зробила пластику і стала невпізнанною, заговорили після того, як вона з'явилася на прем'єрі фільму "Голодні ігри: Балада про співочих птахів та зміїв" у Лос-Анджелесі.

Пластичний хірург із Нью-Йорка Дженніфер Левін запропонувала низку процедур, які могли призвести до "незвичного" вигляду Адріани.

"Здається, що її обличчя опухло навколо очей і особливо рота, оскільки її очі здаються меншими, брови неприродно вигнуті, а її посмішка здається менш щирою. Деякі зміни на її обличчі можуть статися з віком, ліки або проблеми зі здоров'ям також можуть викликати деякі з цих змін. Можливо, їй ввели комбінацію наповнювачів, ниток і якихось нейромодуляторів. Можливо, їй також зробили хірургічну підтяжку брів. Цього можна досягти за допомогою ниток PDO, які вводяться під шкіру і мають зазубрини, що допомагають піднімати та переміщати тканини", — розповіла вона.

Лікар Рахі також вважає, що Адріані, можливо, зробили процедуру, під час якої для підтяжки шкіри використовуються нитки, що розсмоктуються.

"Схоже, що вона зважилася на пластику брів, щоб створити свої гострі, вигнуті брови. Також дуже можливо, що процедура була нещодавньою і хірургічний набряк ще не пройшов. Для його зняття може знадобитися до одного року", — заявив він.

Доктор Рахі пояснила, що модель, схоже, має "філери у губах і щоках і якийсь тип нейротоксину в області чола і міжбров'я".

"На мій погляд, їй багато довелося зробити, але це робота хорошої якості. У неї немає видимих пор або шрамів, тому я б припустила, що вона пройшла кілька процедур з омолодження шкіри, таких як мікроголки, щоб зберегти її пружною та зволоженою", — сказала лікар Рахі, додавши, що Адріана, швидше за все, мала мінімально інвазивні процедури, які стимулюють вироблення колагену для підтримки молодості шкіри.

Нью-йоркський пластичний хірург доктор Норман Роу вважає, що моделі "ввели зовсім небагато філера в щоки, лінію підборіддя та губи": Зазвичай це робиться у спробі підтягнути щоки та усунути будь-яке незначне обвисання шкіри. Ці процедури не такі вже й незвичайні для людини її віку, оскільки пацієнтки використовують ботокс і філери регулярно, починаючи з 20-річного віку".

Пластичний хірург висловив припущення, що також могли бути "набряки, пов'язані з ін'єкціями, тому вона, можливо, просто зробила ін'єкцію незадовго до виходу на червону доріжку".

Доктор Аріель Остад оцінив трансформацію: "Можливо, це результат комбінації філера гіалуроновою кислотою та трансплантації жиру, що додало обличчю об'єму. Філери з гіалуроновою кислотою чудові і можуть змінити риси обличчя відповідно до індивідуальних потреб, але при використанні неправильного ін'єктора це може призвести до того, що пацієнт виглядатиме надто виснаженим і може повністю змінити риси його обличчя. Є кілька різних процедур, які могли сприяти зміні її брів, форми очей та обличчя. Можливо, їй зробили підтяжку брів, філери для надання об'єму вилицю та підтяжку "лисячих очей", яка виконується за допомогою ниток PDO".

А ось пластичний хірург із Нью-Йорка Баррі М. Вайнтрауб вважає, що зміни були викликані "екстремальним макіяжем". Також лікар припустив, що обличчя Адріани стало повнішим через народження її третьої дитини в серпні минулого року.

"На мій погляд, її недавні зміни обличчя, швидше за все, викликані надмірним макіяжем, а не пластичною операцією, тому що на її фотографії без макіяжу немає неприродної незграбності брів і витягнутого погляду. Якби вона перенесла операцію з підтяжки обличчя, можна було б очікувати, що надлишковий жир під підборіддям і брилі, видимі на фотографії без макіяжу, були б усунуті. Навіть без макіяжу, я думаю, вона виглядає приголомшливо для 42-річної працюючої моделі та матері трьох дітей", — заявив доктор Вайнтрауб.

Нагадаємо, Гвоздьова вперше після мамопластики показалася без сорочки.

Раніше Кім Кардаш'ян без макіяжу підловили біля офісу пластичного хірурга.