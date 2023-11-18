Пластический хирург прокомментировал "новое" лицо звездной модели Victoria Secret

Модель Адриана Лима. Фото: instagram.com/adrianalima/

Модель Адриана Лима шокировала своим новым видом. Поклонники заговорили о ее пластических операциях. Пластические хирурги высказали свое экспертное мнение об изменениях внешности Лимы и предположили, что звезду изменили филлеры, подтяжка бровей, ботокс, трансплантация жира и подтяжка для создания эффекта "лисьих глаз".

Об этом пишет издание Daily Mail.

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На днях Адриана заявила, что это "лицо усталой мамы подростков, годовалого малыша и трех собак". Бывший ангел Victoria's Secret опубликовала фото без макияжа в инстаграмме. О том, что Адриана сделала пластику и стала неузнаваемой, заговорили после того, как она появилась на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" в Лос-Анджелесе.

Пластический хирург из Нью-Йорка Дженнифер Левин предложила ряд процедур, которые могли привести к "необычному" виду Адрианы.

"Кажется, что ее лицо опухло вокруг глаз и особенно рта, поскольку ее глаза кажутся меньше, брови неестественно изогнутые, а ее улыбка кажется менее искренней. Некоторые изменения на ее лице могут произойти с возрастом, лекарства или проблемы со здоровьем также могут вызвать некоторые из этих изменений. Возможно, ей ввели комбинацию филлеров, нитей и каких-то нейромодуляторов. Может быть, ей также сделали хирургическую подтяжку бровей. Этого можно достичь с помощью вводимых под кожу нитей PDO, имеющих зазубрины, помогающие поднимать и перемещать ткани",— рассказала она.

Врач Рахи также считает, что Адриане, возможно, сделали процедуру, во время которой для подтяжки кожи используются рассасывающиеся нити.

"Похоже, что она решилась на пластику бровей, чтобы создать свои острые, изогнутые брови. Также очень возможно, что процедура была недавней и хирургический отек еще не прошел. Для его снятия может понадобиться до одного года", — заявил он.

Доктор Рахи объяснила, что модель, похоже, имеет "филлеры в губах и щеках и некий тип нейротоксина в области лба и межбровья".

"На мой взгляд, ей много пришлось сделать, но это работа хорошего качества. У нее нет видимых пор или шрамов, поэтому я бы предположила, что она прошла несколько процедур по омоложению кожи, таких как микроиглы, чтобы сохранить ее упругой и увлажненной", — сказала доктор Рахи, добавив, что она, скорее всего, имела минимально инвазивные процедуры, стимулирующие выработку коллагена для поддержания молодости кожи.

Нью-йоркский пластический хирург доктор Норман Роу считает, что модели "ввели совсем немного филлеров в щеки, линию подбородка и губы": "Обычно это делается при попытке подтянуть щеки и устранить любое незначительное обвисание кожи". Эти процедуры не так уж необычны для человека ее возраста, поскольку пациентки используют ботокс и филлеры регулярно, начиная с 20-летнего возраста".

Пластический хирург предположил, что также могли быть "отеки, связанные с инъекциями, поэтому она, возможно, просто сделала инъекцию незадолго до выхода на красную дорожку".

Доктор Ариэль Остад оценил трансформацию: "Возможно, это результат комбинации филлера гиалуроновой кислотой и трансплантации жира, что придало лицу объем. Филлеры с гиалуроновой кислотой превосходны и могут изменить очертания лица в соответствии с индивидуальными потребностями, но при использовании неправильного инъектора это может привести к тому, что пациент будет выглядеть слишком истощенным и может полностью изменить его черты лица. Есть несколько различных процедур, которые могли способствовать изменению ее бровей, формы глаз и лица. Возможно, ей сделали подтяжку бровей, филлеры для придания объема скул и подтяжку "лисьих глаз", которая выполняется с помощью нитей PDO".

А вот пластический хирург из Нью-Йорка Барри М. Вайнтрауб считает, что перемены были вызваны "экстремальным макияжем". Также врач предположил, что лицо Адрианы стало полнее из-за рождения ее третьего ребенка в августе прошлого года.

"По моему мнению, ее недавние изменения лица, скорее всего, вызваны чрезмерным макияжем, а не пластической операцией, потому что на ее фотографии без макияжа нет неестественной неуклюжести бровей и вытянутого взгляда. Если бы она перенесла операцию по подтяжке лица, можно было бы ожидать, что избыточный жир под подбородком и брыли, видимые на фотографии без макияжа, были бы устранены. Даже без макияжа, я думаю, она выглядит потрясающе для 42-летней работающей модели и матери троих детей", — заявил доктор Вайнтрауб.

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