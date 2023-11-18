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Пластический хирург прокомментировал "новое" лицо звездной модели Victoria Secret

18 ноября 2023 18:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пластический хирург прокомментировал "новое" лицо звездной модели Victoria Secret
Модель Адриана Лима. Фото: instagram.com/adrianalima/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Адриана Лима шокировала своим новым видом. Поклонники заговорили о ее пластических операциях. Пластические хирурги высказали свое экспертное мнение об изменениях внешности Лимы и предположили, что звезду изменили филлеры, подтяжка бровей, ботокс, трансплантация жира и подтяжка для создания эффекта "лисьих глаз".

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Пластические хирурги прокомментировали изменения во внешности Адрианы Лимы

На днях Адриана заявила, что это "лицо усталой мамы подростков, годовалого малыша и трех собак". Бывший ангел Victoria's Secret опубликовала фото без макияжа в инстаграмме. О том, что Адриана сделала пластику и стала неузнаваемой, заговорили после того, как она появилась на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" в Лос-Анджелесе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ANNA_PARIS_CHIC (@anna_paris_chic)

 

Пластический хирург из Нью-Йорка Дженнифер Левин предложила ряд процедур, которые могли привести к "необычному" виду Адрианы.

"Кажется, что ее лицо опухло вокруг глаз и особенно рта, поскольку ее глаза кажутся меньше, брови неестественно изогнутые, а ее улыбка кажется менее искренней. Некоторые изменения на ее лице могут произойти с возрастом, лекарства или проблемы со здоровьем также могут вызвать некоторые из этих изменений. Возможно, ей ввели комбинацию филлеров, нитей и каких-то нейромодуляторов. Может быть, ей также сделали хирургическую подтяжку бровей. Этого можно достичь с помощью вводимых под кожу нитей PDO, имеющих зазубрины, помогающие поднимать и перемещать ткани",— рассказала она.

Врач Рахи также считает, что Адриане, возможно, сделали процедуру, во время которой для подтяжки кожи используются рассасывающиеся нити.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adriana Lima (@adrianalima)

"Похоже, что она решилась на пластику бровей, чтобы создать свои острые, изогнутые брови. Также очень возможно, что процедура была недавней и хирургический отек еще не прошел. Для его снятия может понадобиться до одного года", — заявил он.

Доктор Рахи объяснила, что модель, похоже, имеет "филлеры в губах и щеках и некий тип нейротоксина в области лба и межбровья".

"На мой взгляд, ей много пришлось сделать, но это работа хорошего качества. У нее нет видимых пор или шрамов, поэтому я бы предположила, что она прошла несколько процедур по омоложению кожи, таких как микроиглы, чтобы сохранить ее упругой и увлажненной", — сказала доктор Рахи, добавив, что она, скорее всего, имела минимально инвазивные процедуры, стимулирующие выработку коллагена для поддержания молодости кожи.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adriana Lima (@adrianalima)

Нью-йоркский пластический хирург доктор Норман Роу считает, что модели "ввели совсем немного филлеров в щеки, линию подбородка и губы": "Обычно это делается при попытке подтянуть щеки и устранить любое незначительное обвисание кожи". Эти процедуры не так уж необычны для человека ее возраста, поскольку пациентки используют ботокс и филлеры регулярно, начиная с 20-летнего возраста".

Пластический хирург предположил, что также могли быть "отеки, связанные с инъекциями, поэтому она, возможно, просто сделала инъекцию незадолго до выхода на красную дорожку".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adriana Lima (@adrianalima)

Доктор Ариэль Остад оценил трансформацию: "Возможно, это результат комбинации филлера гиалуроновой кислотой и трансплантации жира, что придало лицу объем. Филлеры с гиалуроновой кислотой превосходны и могут изменить очертания лица в соответствии с индивидуальными потребностями, но при использовании неправильного инъектора это может привести к тому, что пациент будет выглядеть слишком истощенным и может полностью изменить его черты лица. Есть несколько различных процедур, которые могли способствовать изменению ее бровей, формы глаз и лица. Возможно, ей сделали подтяжку бровей, филлеры для придания объема скул и подтяжку "лисьих глаз", которая выполняется с помощью нитей PDO".

А вот пластический хирург из Нью-Йорка Барри М. Вайнтрауб считает, что перемены были вызваны "экстремальным макияжем". Также врач предположил, что лицо Адрианы стало полнее из-за рождения ее третьего ребенка в августе прошлого года.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adriana Lima (@adrianalima)

"По моему мнению, ее недавние изменения лица, скорее всего, вызваны чрезмерным макияжем, а не пластической операцией, потому что на ее фотографии без макияжа нет неестественной неуклюжести бровей и вытянутого взгляда. Если бы она перенесла операцию по подтяжке лица, можно было бы ожидать, что избыточный жир под подбородком и брыли, видимые на фотографии без макияжа, были бы устранены. Даже без макияжа, я думаю, она выглядит потрясающе для 42-летней работающей модели и матери троих детей", — заявил доктор Вайнтрауб.

Напомним, Гвоздева впервые после маммопластики появилась без рубашки.

Ранее Ким Кардашьян без макияжа подловили у офиса пластического хирурга.

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